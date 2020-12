Le chef de la minorité au Sénat, le sénateur Chuck Schumer (DN.Y.), quitte une réunion au Capitole à Washington mardi 15 décembre 2020 avec les principaux dirigeants du Congrès pour discuter du paquet omnibus et du soulagement du COVID-19. (Anna Moneymaker / Le New York Times)

WASHINGTON – Cachée dans le projet de loi de dépenses de 5593 pages que le Congrès a soumis à la hâte lundi soir, se trouve une disposition que certains experts fiscaux appellent un cadeau de 200 milliards de dollars aux riches.

Cela concerne les dizaines de milliers d’entreprises qui ont reçu des prêts du gouvernement fédéral ce printemps avec la promesse que les prêts seraient annulés, en franchise d’impôt, s’ils acceptaient de garder les employés sur la liste de paie pendant la pandémie de coronavirus.

Mais pour certaines entreprises et leurs comptables bien payés, cela ne suffisait pas. Ils sont allés au Congrès avec une autre demande: non seulement les prêts annulés ne devraient pas être imposés comme un revenu, mais les dépenses utilisées avec ces prêts devraient être déductibles d’impôt.

«Les propriétaires d’entreprises à revenu élevé ont bénéficié d’avantages fiscaux et de subventions gouvernementales sans précédent. Et l’échelle est énorme », a écrit Adam Looney, membre de la Brookings Institution et ancien fonctionnaire des impôts du département du Trésor dans l’administration Obama, qui a estimé que 120 milliards de dollars sur les 200 milliards de dollars iraient au 1% des Américains les plus riches.

La nouvelle disposition permet une double immersion classique dans le programme de protection des chèques de paie, car les entreprises reçoivent de l’argent gratuitement du gouvernement, puis peuvent déduire ces largesses de leurs impôts.

Et c’est l’un des centaines inclus dans un énorme paquet de dépenses et un projet de loi de relance du coronavirus qui est censé aider les entreprises et les familles en difficulté pendant la pandémie mais, selon les critiques, a fait un écart bien loin. Le président Donald Trump, mardi soir, l’a qualifié de honte et a exigé des révisions.

«Le Congrès a trouvé beaucoup d’argent pour les pays étrangers, les lobbyistes et les intérêts particuliers, tout en envoyant le strict minimum au peuple américain qui en a besoin», a-t-il déclaré dans une vidéo publiée sur Twitter qui s’est arrêtée juste avant une menace de veto.

La mesure comprend de sérieux changements de politique au-delà des 900 milliards de dollars indispensables de secours contre les coronavirus, tels qu’une simplification des formulaires d’aide financière fédérale, des mesures pour lutter contre le changement climatique et une disposition pour arrêter la «facturation surprise» des hôpitaux lorsque les patients reçoivent involontairement des soins de la part de médecins. hors de leurs réseaux d’assurances.

Mais il y a aussi beaucoup de grognements sur d’autres dispositions que les législateurs n’avaient pas complètement examinées, et un processus qui a laissé la plupart d’entre eux et le public dans l’ignorance jusqu’à ce que le projet de loi ait été adopté. La colère était bipartisane.

«Les membres du Congrès n’ont pas lu ce projet de loi. C’est plus de 5 000 pages, arrivés à 14 heures aujourd’hui, et on nous dit que nous devons nous attendre à un vote dans deux heures », a écrit lundi la représentante Alexandria Ocasio-Cortez, DN.Y. sur Twitter. «Ce n’est pas de la gouvernance. C’est une prise d’otages.

Le sénateur Ted Cruz, R-Texas, était d’accord – les deux ne sont pas d’accord sur beaucoup.

« C’est ABSURDE d’avoir un projet de loi de dépenses de 2,5 billions de dollars négocié en secret et ensuite – des heures plus tard – d’exiger un vote à la hausse ou à la baisse sur un projet de loi que personne n’a eu le temps de lire », a-t-il écrit sur Twitter lundi.

Les articles coincés dans la facture sont variés et parfois déroutants. Le projet de loi ferait un crime d’offrir des services de streaming illégaux. Une disposition exige que la CIA fasse rapport au Congrès sur les activités des oligarques d’Europe de l’Est liés au président russe Vladimir Poutine. Le gouvernement fédéral serait tenu de mettre en place un programme visant à éradiquer le frelon meurtrier et à sévir contre les ventes en ligne de cigarettes électroniques aux mineurs.

Il autorise l’utilisation de 93 acres de terres fédérales pour la construction de la bibliothèque présidentielle Teddy Roosevelt dans le Dakota du Nord et crée une commission indépendante pour superviser les courses de chevaux, une priorité du sénateur Mitch McConnell, R-Ky., Le chef de la majorité.

McConnell a inséré cet élément pour contourner les objections d’un sénateur démocrate, qui voulait qu’il soit amendé, mais il a reçu l’accord d’autres dirigeants du Congrès.

Alexander M. Waldrop, PDG de la National Thoroughbred Racing Association, a déclaré mardi que McConnell avait «dit à plusieurs reprises qu’il craignait pour l’avenir des courses de chevaux et l’impact sur l’industrie, ce qui est bien sûr essentiel pour le Kentucky».

Le fait que la législation sur les courses – des versions dont l’industrie avait débattu pendant des années – ait été adoptée dans le cadre du projet de loi sur l’allégement du COVID-19 n’était pas particulièrement préoccupant, a déclaré Waldrop.

«Cela s’est développé de cette façon au cours des dernières semaines», a-t-il déclaré. «La seule approche qui nous restait était une organisation d’autoréglementation indépendante et sanctionnée par le gouvernement fédéral. C’était notre seule option viable qui restait, et cette législation accomplit cela.

Mais les dispositions fiscales – y compris prolonger une pause de 2,5 milliards de dollars pour les pistes de voitures de course et autoriser une radiation de 6,3 milliards de dollars pour les repas d’affaires, ridiculisées comme la dépense du «déjeuner à trois martini» – ont suscité le plus de tordures.

Le projet de loi réduit également certaines taxes sur les boissons alcoolisées.

Cependant, aucune pause n’est plus grande que les déductions qui seront bientôt autorisées dans le cadre du programme de protection des chèques de paie. Les entreprises faisaient du lobbying auprès du département du Trésor et de l’IRS depuis le printemps pour déduire les dépenses des prêts PPP, mais le secrétaire au Trésor Steven Mnuchin s’y est fermement opposé, affirmant que la déduction des dépenses de fonds non considérés comme un revenu imposable violait l ‘«impôt 101».

Le PPP était la partie la plus visible des efforts de secours du gouvernement fédéral contre les coronavirus au printemps pour maintenir les petites entreprises à flot. Jusqu’à présent, le gouvernement a distribué plus de 500 milliards de dollars de prêts, qui pourraient être annulés et transformés en subventions permanentes à condition que les entreprises utilisent la majeure partie de l’argent pour payer les travailleurs et garder les employés.

En adoptant la loi au printemps, le Congrès a explicitement déclaré que les fonds PPP ne devraient pas être inclus dans le revenu imposable – contrairement, par exemple, aux allocations de chômage.

Malgré ces largesses, les entreprises en voulaient davantage. En mai, les chefs des comités de rédaction des impôts – les sens. Charles E. Grassley, R-Iowa, et Ron Wyden, D-Ore., Et le représentant Richard E. Neal, D-Mass. – ont écrit à Mnuchin pour lui demander de reconsidérer son opposition.

«Les petites entreprises ont besoin d’aide pour maintenir leur trésorerie, pas plus de tensions», ont-ils écrit.

Mais une analyse de la Brookings Institution a déclaré que le changement aiderait beaucoup plus de riches que les propriétaires d’entreprise maman-et-pop.

«Il n’y a donc aucun coût d’entrée et de sortie – ces deux-là ne s’additionnent pas», a déclaré Richard L. Reinhold, ancien président du département fiscal de Willkie Farr & Gallagher et professeur à Cornell Law École. Le Congrès aurait pu simplement élargir le programme PPP, mais il l’a fait presque furtivement, grâce à une déduction fiscale.

«C’est la partie qui pose problème», dit-il.

Bien qu’il ait été question de limiter la déduction aux bénéficiaires de PPP en dessous d’un certain seuil de revenu, la disposition finale était mise à la disposition de tout le monde, quel que soit le revenu.

La Small Business Administration a publié ce mois-ci des données montrant que seulement 1% des 5,2 millions d’emprunteurs du programme avaient reçu plus d’un quart des 523 milliards de dollars décaissés.

Ce 1% comprenait des cabinets d’avocats à prix élevé comme Boies Schiller Flexner et l’exploitant des plus grandes hippodromes de New York, qui ont reçu le montant maximal du prêt de 10 millions de dollars.

«L’année 2020 sera l’une des années les plus inégales de l’histoire moderne», a déclaré Looney. «Une partie de l’iniquité est l’effet de COVID, qui a martelé le plus les secteurs des services et a permis aux personnes riches et éduquées de travailler sur Zoom. Mais le gouvernement a totalement aggravé ces inégalités avec sa réponse.

Pourtant, à la fin, seuls six sénateurs, tous républicains, ont voté contre le plan de secours contre le coronavirus et le projet de loi de dépenses, invoquant principalement des préoccupations budgétaires concernant des dépenses galopantes, tandis que 85 membres de la Chambre – un mélange de démocrates et de républicains – ont voté contre ses dispositions militaires. Le projet de loi a augmenté les dépenses militaires d’environ 5 milliards de dollars.

Le représentant Ro Khanna, D-Californie, s’est opposé aux dépenses militaires mais a voté pour d’autres aspects du projet de loi. Lui et ses collègues libéraux avaient fait pression pour obtenir des paiements directs pour la plupart des Américains dans le cadre d’un programme de secours, et il a déclaré qu’il partageait les préoccupations de ses collègues concernant le manque de temps pour examiner la loi finale.

«Nous avons besoin d’un meilleur système pour que les membres examinent le texte en ligne au fur et à mesure de sa rédaction et apportent leur contribution», a déclaré Khanna. «Cela dit, les dirigeants nous ont tenus informés presque quotidiennement des appels sur les aspects essentiels des projets de loi et les enjeux.»

Le sénateur Joe Manchin III, DW.Va., l’un des dirigeants du groupe bipartisan qui a poussé à un relèvement de 900 milliards de dollars, a déclaré que les dirigeants avaient intentionnellement attendu jusqu’à la dernière minute pour dévoiler les propositions finales.

«Le leadership aime le processus tel qu’il est», a-t-il déclaré. «Attendez la date limite, puis il n’y a plus rien du tout. Ils disent, prenez ceci ou pas. J’en ai assez de la façon dont ce jeu a été joué.

Cela dit, il y avait beaucoup à encourager les législateurs. Ils ont envoyé des communiqués de presse faisant la promotion de dispositions privilégiées comme l’interdiction de la plupart des factures médicales surprises, le rétablissement de l’aide financière des collèges pour les personnes incarcérées et les restrictions sur l’utilisation de puissants produits chimiques qui réchauffent la planète qui sont couramment utilisés dans les climatiseurs et les réfrigérateurs. Le projet de loi crée également de nouveaux musées honorant les femmes et les Latinos.

«Ce que vous voyez à la fin de chaque congrès est un nettoyage des ponts», a déclaré Josh Huder, chercheur principal au Government Affairs Institute de l’Université de Georgetown. «C’est tout ce que nous voulions réussir mais ne pouvions pas. Tout le monde aimerait que la législation soit adoptée individuellement, mais c’est vraiment une fonction d’une époque révolue qui ne revient pas.

«Il y a beaucoup de bonnes choses», a-t-il dit, «mais quelque chose se faufile définitivement.»

