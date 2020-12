WASHINGTON – Le programme de dépenses de 2,3 billions de dollars voté à une écrasante majorité lundi soir contient un peu de tout.

Fusionné à partir de deux factures majeures – un plan de relance de 900 milliards de dollars pour faire face aux retombées économiques de la pandémie de COVID et une mesure de dépenses de 1,4 billion de dollars pour financer le gouvernement jusqu’au 30 septembre – la législation comprend des fonds pour des paiements directs à des millions de familles, des efforts de distribution de vaccins et payer des augmentations pour les militaires.

Mais il comprend également des dispositions controversées pour étendre les allégements fiscaux pour les pistes de course et les déjeuners d’affaires, des millions pour les sites qui ne sont pas ouverts et une exigence que des détecteurs de monoxyde de carbone soient installés dans les appartements publics. Il comprend des milliards d’aide étrangère, qui attirent souvent la colère des conservateurs, et de l’argent pour le mur frontalier du président Donald Trump, qui met en colère les progressistes.

Trump a signalé qu’il pourrait opposer son veto au projet de loi, affirmant que certaines dispositions, telles que l’aide étrangère et l’argent pour les institutions culturelles, n’ont pas leur place dans un projet de loi visant à aider le pays à surmonter une pandémie de coronavirus qui a tué près de 330000 et fermé des milliers d’entreprises dans tout le pays .

Dans une vidéo qu’il a tweeté mardi soir, Trump a qualifié le projet de loi de « honte » pour ne pas fournir suffisamment de paiements directs et pour dépenser trop en aide étrangère (bien que le budget qu’il a soumis au Congrès plus tôt cette année appelle à peu près les mêmes niveaux de financement).

Mais bon nombre de ces allégements fiscaux et dispositions de dépenses controversées sont inclus dans le projet de loi de dépenses de 1,4 billion de dollars qui était attaché au projet de loi de relance, et non dans le projet de loi de relance lui-même. Les groupes de surveillance du gouvernement disent que cela n’excuse pas ce que le Congrès a approuvé.

C’est « un accord de cœur pour les entrepreneurs de la défense, qui garantit des niveaux élevés de subventions agricoles jusqu’en 2021, et (des virements) sur des dizaines d’autres dispositions d’intérêt spécial qui ne seront trouvées que des jours ou des semaines après le départ des législateurs du Capitole, », a déclaré Steve Ellis, président de Taxpayers for Common Sense, un groupe de surveillance non partisan qui suit les dépenses du gouvernement.

Voici quelques-unes des sections les plus controversées du deuxième plan de relance le plus important de l’histoire des États-Unis.

Programmes d’aide étrangère

Dans son discours surprise de fin de soirée dénonçant le plan de relance adopté par le Congrès, Trump a dénoncé des milliards de dollars de financement pour des programmes dans des pays étrangers.

Toutes les propositions de financement dont le président s’est plaint étaient égales ou légèrement inférieures aux allocations budgétaires proposées par Trump lors des négociations.

Certaines des entrées comprennent une aide de 505 millions de dollars aux pays d’Amérique centrale; 25 millions de dollars pour des programmes d’équité entre les sexes et de promotion de la démocratie au Pakistan; 1,3 milliard de dollars d’aide militaire à l’Égypte; et 219,5 millions de dollars d’aide aux pays d’Asie du Sud-Est.

Budget militaire élargi, contrats avec les entrepreneurs de la défense

Le projet de loi omnibus négocié comprend également des augmentations des dépenses militaires et des contrats pour les entrepreneurs militaires jusqu’en 2021.

Les affectations ont approuvé 696 milliards de dollars en crédits militaires, dont 23,3 milliards de dollars pour construire 10 nouveaux navires de guerre et 9,6 milliards de dollars pour 96 chasseurs F-35. Les démocrates progressistes se sont opposés aux augmentations budgétaires, plaidant pour des dispositions qui «réduiraient les dépenses du Pentagone afin de prévenir le gaspillage, la fraude et les abus tout en maintenant le soutien du personnel et des familles».

La Maison Blanche s’est également initialement opposée à certaines parties du projet de loi sur les dépenses militaires, arguant qu’elles permettaient les conflits en cours de l’armée à l’étranger.

Déductions du « déjeuner trois martini »

Les démocrates se sont opposés à une disposition qui permet aux entreprises de déduire deux années complètes de repas d’affaires lors de la déclaration de revenus. Les démocrates ont ridiculisé cette mesure comme des «déjeuners à trois martini» pour les riches.

Le code des impôts actuel ne permet de déduire que la moitié de ces coûts. Le coût du nouvel avantage, qui, selon la Maison Blanche, aiderait les restaurants touchés par la pandémie, est projeté à 6 milliards de dollars en allégements fiscaux pour les entreprises au cours de la prochaine décennie.

Maintenir à flot les salles de concert

Une aide d’environ 15 milliards de dollars est destinée aux centres des arts du spectacle, aux cinémas indépendants et à d’autres institutions culturelles qui ont été particulièrement durement touchées par l’imposition de mesures de distanciation sociale destinées à limiter la propagation du virus.

La loi Save Our Stages vise à aider uniquement les sites qui ont déjà fermé ou risquent de fermer.

Les partisans de l’effort bipartisan affirment que les subventions fourniraient le soutien financier nécessaire pour maintenir les sites à flot, rémunérer les employés et préserver un secteur économique essentiel pour les communautés à travers l’Amérique.

Seuls les points de vente qui ont déjà fermé ou qui risquent de le faire seraient éligibles aux subventions.

Aide aux institutions culturelles

Plus de 40 millions de dollars ont été approuvés pour le John F. Kennedy Center for the Performing Arts, le joyau culturel de Washington, DC, dont plusieurs administrateurs sont nommés par le président.

L’argent comprend 26 millions de dollars pour l’exploitation, l’entretien et la sécurité, plus 14 millions de dollars supplémentaires pour les améliorations aux immobilisations.

Le Kennedy Center figure souvent sur des listes de dépenses douteuses, mais ce n’est pas la seule organisation culturelle à bénéficier de l’aide de l’ensemble. En outre, les fonds des contribuables reçoivent le US Holocaust Memorial Museum (61,4 millions de dollars), le National Endowment for the Arts (167,5 millions) et la Smithsonian Institution (plus de 1 milliard de dollars).

Le National Endowment for the Arts, le National Endowment for the Humanities et le Kennedy Center ont également reçu des fonds dans le cadre de l’accord de financement gouvernemental. Trump s’est opposé à la mesure.

De l’argent pour le mur frontalier

Le projet de loi de dépenses comprend à nouveau une aide fédérale pour tenir l’une des promesses de campagne les plus importantes de Trump: la construction d’une partition à la frontière américano-mexicaine.

Les 1,375 milliard de dollars pour le mur frontalier ne sont pas autant que les près de 2 milliards de dollars que Trump voulait, mais c’est plus que ce que ses détracteurs veulent que les contribuables couvrent. L’inclusion de l’argent sape également son engagement de campagne selon lequel le Mexique paierait pour la structure.

Un combat avec le Congrès pour le financement du mur frontalier en décembre 2018 a conduit à la fermeture du gouvernement pendant 35 jours. Rien n’indique que le manque de financement mural cette fois-ci soit l’une des raisons pour lesquelles Trump pourrait opposer son veto au projet de loi.

Un « allégement fiscal NASCAR »

Le forfait a également étendu un avantage fiscal pour les propriétaires de pistes de course.

Connus sous le nom d ‘«allégement fiscal NASCAR», ces propriétaires pourraient bénéficier d’une manne pouvant atteindre 224 millions de dollars sur 10 ans pour amortir les coûts de construction et de rénovation.

Création de musées d’histoire des femmes et des Latino-Smithsonian

La législation liée au projet de loi de financement du gouvernement a approuvé la création de musées Smithsonian pour l’histoire latino-américaine et des femmes. Comme tous les programmes de la Smithsonian, les musées seraient financés en partageant les dons privés et l’argent public.

Le mouvement a été profondément opposé par le sénateur Mike Lee, R-Utah.

« La dernière chose dont nous avons besoin est de diviser davantage une nation déjà divisée au sein d’un éventail de musées séparés mais égaux de groupes identitaires séparés », a-t-il déclaré au début du mois.

Allègements fiscaux pour l’industrie des alcools

L’industrie des alcools a été l’un des grands gagnants du projet de loi, qui a garanti en permanence des milliards d’allégements fiscaux, même si des études montrent que la consommation d’alcool a fortement augmenté pendant la pandémie.

Parmi les mesures, il y a une réduction de la taxe d’accise sur la bière, qui entraînerait probablement un coût de 1 milliard de dollars sur 10 ans; un allégement de la taxe d’accise pour les producteurs de vin nationaux d’une valeur de 2,2 milliards de dollars; et un allégement fiscal pour les marques de spiritueux distillés évalués à 5,7 milliards de dollars.

Dépenses de transition présidentielle

Le plan de relance comprend également 9,9 millions de dollars mis de côté pour les dépenses de la transition présidentielle. Ce financement aidera l’administration du président élu Joe Biden à prendre ses fonctions au cours de l’année à venir. Le projet de loi comprend également au moins 8 millions de dollars destinés à l’administration Trump pour l’aider dans le processus.

Bien qu’il ne soit pas controversé à première vue, Trump financerait essentiellement la sortie même de ses fonctions qu’il se bat devant les tribunaux et le Congrès en contestant les résultats des élections.

Financement du service postal

Le programme d’aide négocié comprend une disposition qui convertit un prêt de 10 milliards de dollars au service postal des États-Unis en aide directe. Les fonds doivent être utilisés pour soutenir la logistique de l’USPS et fournir aux travailleurs des équipements de protection individuelle et d’autres aides nécessaires.

Le projet de loi préserve également la livraison postale de six jours et continue d’empêcher le regroupement ou la fermeture de petits bureaux de poste ruraux et d’autres petits bureaux de poste, mesures auxquelles le président s’est précédemment opposé.