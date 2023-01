Allégement fiscal de 10 ans pour les développements locatifs uniquement à Kelowna

Le conseil de Kelowna a approuvé des exonérations fiscales pour les développements d’appartements locatifs uniquement dans la ville.

Le programme, établi en 2006, accorde aux propositions d’aménagement qui répondent aux critères d’admissibilité du règlement un congé fiscal de 10 ans.

Son objectif est d’encourager et d’inciter les nouveaux développements résidentiels et commerciaux dans les zones stratégiques des centres urbains, ainsi que la construction de nouveaux logements locatifs construits à cet effet.

Le personnel municipal a dit au conseil que l’exemption ne s’applique qu’à la valeur des améliorations apportées au terrain. Les taxes foncières doivent encore être payées.

Les développements au 155 Bryden Road, au 235 Hollywood Road North et au 2241 Springfield Road ont bénéficié d’exemptions.

“Une quantité impressionnante d’unités à venir en ligne, c’est formidable à voir”, a déclaré le conseiller. Loyal Wooldridge.

Il a également posé des questions sur l’intégration de l’abordabilité dans les accords de logement locatif de la ville.

Le personnel a dit au conseil qu’un examen du programme de revitalisation et d’exonération fiscale est en cours et que l’abordabilité est un élément à l’étude.

Les trois exemptions équivalent à un impact de 482 579 $ sur les recettes fiscales de la ville sur 10 ans, les développements fournissant 688 unités locatives au total.

“En regardant en arrière au cours des années où ces outils ont été mis en œuvre par la ville, nous avons commencé à voir une légère augmentation du développement locatif”, a expliqué Coun. Luke Stack, qui a également souligné que le taux d’inoccupation de Kelowna est inférieur à 1 %.

“Nous avions vu une longue période sans pratiquement aucune location ou très peu.”

Plus de 45 développements, dont plus de 3 000 appartements locatifs, ont bénéficié du programme de la ville depuis son lancement.

@GaryBarnes109

gary.barnes@kelownacapnews.com

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter et abonnez-vous à notre quotidien et abonnez-vous à notre newsletter quotidienne.

Ville de KelownaLogementmarché locatiftaxes