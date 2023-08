Allègement des prêts étudiants : ce que le plan SAVE de Biden signifie pour vous

L’administration Biden a mis en place un nouveau plan de remboursement des prêts étudiants basé sur le revenu, à la suite de la décision de la Cour suprême des États-Unis plus tôt cette année d’annuler le précédent plan d’exonération des prêts étudiants de la Maison Blanche.

Le programme, connu sous le nom de SAVE (Saving on a Valuable Education), est basé sur la taille et le revenu de la famille. Il a été ouvert mardi à tout emprunteur étudiant disposant d’un prêt direct en règle, y compris les prêts subventionnés, non subventionnés et consolidés. Selon la Maison Blanche, cela devrait permettre aux participants d’économiser 1 000 dollars par an en moyenne, tout en garantissant que les personnes à faible revenu n’auront à effectuer aucun paiement.

« Les paiements mensuels seront basés sur les revenus plutôt que sur le solde total de leur prêt étudiant », a déclaré mardi la vice-présidente Kamala Harris dans un communiqué. « De plus, tant que vous effectuez les versements mensuels requis dans le cadre de votre plan, le solde de votre prêt n’augmentera plus en raison des intérêts impayés, ce qui vous permettra de progresser dans le remboursement de votre dette.

Le déploiement du programme précède la reprise des remboursements des prêts étudiants cet automne, à l’expiration du gel imposé par la pandémie. L’administration Biden avait précédemment annulé 39 milliards de dollars de prêts étudiants fédéraux à plus de 804 000 emprunteurs en prenant en compte les paiements effectués dans le cadre de plans de remboursement axés sur le revenu qui, selon elle, auraient dû donner droit à une remise de prêt, mais qui n’étaient auparavant pas reconnus par les gestionnaires de prêts qui collectent les paiements.

Voici ce que vous devez savoir sur le fonctionnement du nouveau programme et comment y accéder.

Qui est éligible et comment fonctionne le plan

Le plan SAVE devrait être accessible à plus de 20 millions d’emprunteurs et est déjà en vigueur.

À partir de mardi, les emprunteurs n’auront plus à effectuer de paiements s’ils ont un revenu égal ou inférieur à 225 % des lignes directrices fédérales en matière de pauvreté, c’est-à-dire s’ils gagnent moins de 32 800 $ pour les particuliers et 67 500 $ pour une famille de quatre personnes. Cela couvre plus d’un million d’emprunteurs, selon l’estimation de l’administration Biden, et les paiements seront suspendus pour une durée indéterminée. Auparavant, les revenus n’étaient protégés qu’à hauteur de 150 pour cent des lignes directrices. Les personnes gagnant plus que ce montant verront toujours leurs paiements mensuels diminuer en moyenne de 91 $ pour les particuliers et de 187 $ pour une famille de quatre personnes par rapport à avant l’instauration du gel des paiements en cas de pandémie.

Le plan interdit également que les soldes des prêts augmentent en raison d’intérêts impayés. Dans le cadre des précédents plans de remboursement axés sur le revenu, les emprunteurs effectuant des paiements inférieurs à leurs frais d’intérêt mensuels voyaient ces intérêts s’accumuler.

De plus, les couples mariés qui déclarent leurs impôts séparément n’auront plus à prendre en compte le revenu de leur conjoint ni à inclure celui-ci dans la taille de leur famille lors du calcul de leurs paiements mensuels dans le cadre de SAVE.

Comment accéder au nouveau plan de paiement ?

Les emprunteurs qui sont déjà inscrits à un plan de remboursement appelé REPAYE ou qui en ont récemment fait la demande seront automatiquement inscrits à SAVE sans aucune autre action requise.

Si vous n’avez pas encore demandé de plan de remboursement basé sur le revenu, vous pouvez en faire la demande via le site Web fédéral d’aide aux étudiants du ministère de l’Éducation. Le programme SAVE sera généralement l’option avec le paiement mensuel le plus bas disponible.

Si vous n’êtes pas sûr du plan de paiement auquel vous êtes actuellement inscrit, vous pouvez vérifier sur votre page Mon aide.

Quels sont les changements supplémentaires à venir ?

Un allégement supplémentaire pour de nombreux emprunteurs sera mis en œuvre en juillet 2024.

Tous les emprunteurs bénéficiant de prêts éligibles au titre de SAVE verront alors les paiements sur leurs prêts de premier cycle diminuer de 10 pour cent à 5 pour cent de leur revenu au-dessus de 225 pour cent des lignes directrices fédérales en matière de pauvreté.

À partir de juillet 2024 également : les prêts dont le solde principal initial est de 12 000 $ ou moins seront également annulés après 120 paiements, soit environ 10 ans de paiements. 12 paiements supplémentaires seront nécessaires pour accéder à la remise pour chaque 1 000 $ emprunté au-delà de ce montant, pour un maximum de 20 ou 25 ans de paiements. Actuellement, les paiements doivent être effectués pendant au moins 20 ou 25 ans avant que les prêts, quel que soit leur montant, puissent être annulés dans le cadre de plans de remboursement axés sur le revenu.