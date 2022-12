Allégement de loyer ; Airbnb Nightmares : Aide-mémoire Marketplace de CBC

Vous manquez quelque chose cette semaine ? Ne pas paniquer. Radio-Canada Marché rassemble les nouvelles sur les consommateurs et la santé dont vous avez besoin.

Ottawa offre maintenant un paiement unique de 500 $ aux locataires à faible revenu

Le gouvernement fédéral offre un paiement unique de 500 $ aux locataires à faible revenu pour aider à réduire le coût du logement. Les demandes peuvent être soumises par l’intermédiaire des comptes de l’Agence du revenu du Canada (ARC) ou des comptes Mon Service Canada. (Adrian Wyld/La Presse canadienne)

Alors que la hausse des prix de location pèse sur le budget de nombreux locataires, certains locataires à faible revenu peuvent demander un peu de répit.

Le gouvernement fédéral offre un paiement unique de 500 $ pour aider à réduire le coût du logement.

Pour être admissibles, les locataires doivent être des résidents fiscaux du Canada et avoir au moins 15 ans au 1er décembre. En 2021, votre revenu personnel devait être de 20 000 $ ou moins, ou votre revenu familial devait être inférieur à 35 000 $. Les candidats devaient avoir déposé des déclarations de revenus de 2021 et le montant du loyer payé en 2022 doit représenter au moins 30 % de vos revenus de 2021.

Il existe des règles supplémentaires si vous avez des colocataires, si vous payez des repas ou si vous payez un loyer à un parent.

Pour présenter une demande, visitez votre compte de l’Agence du revenu du Canada (ARC) ou Mon compte Service Canada.

Alors que le gouvernement fédéral a présenté le paiement comme un “soulagement immédiat” pour les Canadiens à faible revenu, les défenseurs de la lutte contre la pauvreté ont déclaré à CBC News que le soulagement serait de courte durée.

«C’est vraiment une petite goutte dans l’océan», a déclaré Dania Majid, avocate à l’Advocacy Centre for Tenants Ontario (ACTO), soulignant la demande croissante dans les banques alimentaires alors que de plus en plus de Canadiens ont du mal à payer leurs factures.

“Cela pourrait aider pendant un mois, mais qu’est-ce que la famille va faire le mois suivant?” Lire la suite

Le prix moyen d’une maison au Canada est de nouveau en baisse, passant à 632 802 $ en novembre

Une enseigne vendue devant une maison dans l’est de Toronto le 15 novembre 2022. Les derniers chiffres de l’Association canadienne de l’immeuble (ACI) indiquent que les prix de vente moyens ont baissé de plus de 20 % depuis février, avec des baisses observées dans presque tous les marché à travers le pays. (Cette maison a été cotée pour 1,849 million de dollars le mois dernier avant d’être remise en vente pour 1,749 million de dollars, puis vendue pour 1,65 million de dollars le 24 octobre, selon Realosophy. (Showwei Chu/CBC)

C’est selon les nouveaux chiffres de l’Association canadienne de l’immeuble (ACI). Le nombre de maisons vendues a également diminué, chutant de près de 40 %.

Le temps froid de novembre pousse généralement les acheteurs sur la touche à cette période de l’année, mais le marché a été particulièrement gelé cette année.

Le prix de vente moyen d’une maison placée sur le service inter-agences de l’ACI était de 632 802 $. C’est 12 % de moins qu’il y a un an et 22 % de moins que le sommet atteint en février de cette année.

C’était avant que la Banque du Canada ne lance sa campagne agressive de hausses de taux, qui a coupé le souffle du marché en rendant les emprunts beaucoup plus coûteux. Lire la suite

Cette histoire vous fera réfléchir à deux fois avant de louer votre logement sur Airbnb

Des mégots de cigarettes, des meubles endommagés, des touffes de cheveux éparpillées et du sang partout – c’est ce que Samantha Morahan a trouvé lorsque le couple a quitté sa suite au sous-sol le week-end dernier. (Soumis par Samantha Morahan)

Des mégots de cigarettes, des meubles endommagés, des touffes de cheveux et de sang éparpillés n’étaient que quelques-unes des surprises qui attendaient Samantha Morahan lorsqu’elle a vérifié sa suite au sous-sol de Calgary après l’avoir louée à un couple sur Airbnb.

Lorsque les invités sont arrivés, Morahan a dit qu’elle pouvait immédiatement dire que quelque chose n’allait pas, mais qu’elle s’est appuyée sur le fait que leur compte Airbnb a été vérifié – même si le compte était nouveau et n’avait pas d’avis existants.

Morohan a déclaré qu’elle avait envoyé aux invités un message sur l’odeur de fumée de cigarette provenant de l’unité avant de les confronter en personne. Les invités ont nié avoir fumé et Morohan a contacté Airbnb. La plateforme de location lui a dit de leur demander de partir, de les laisser rester ou d’appeler la police.

Au fil de la soirée, Morohan a entendu le couple se battre et devenir de plus en plus agressif. Morohan a choisi d’appeler la police.

Mais avant l’arrivée des autorités, l’invitée est montée et a commencé à crier après Morohan, l’accusant d’avoir des relations avec son partenaire.

Finalement, la police est arrivée et a convaincu le couple de partir.

Morahan et son mari ont supprimé leur compte Airbnb, mais elle dit qu’ils honoreront les réservations existantes pour les personnes qu’ils ont examinées et avec lesquelles ils ont eu des conversations.

“Mais à part ça, nous avons arrêté notre réservation instantanée. Nous avons tout arrêté.

Airbnb a répondu en disant que des mesures étaient en place lorsque de telles situations se produisaient, comme une ligne de sécurité 24h/24 et 7j/7 accessible à tous les hôtes pendant les réservations actives, dotée d’une équipe formée à la désescalade des situations dangereuses.

Il dit qu’il existe également un programme AirCover qui fournit 3 millions de dollars en protection contre les dommages matériels. Lire la suite

Joyeuses fêtes!

Un marché de Noël animé en Allemagne présente des lumières lumineuses et festives. (Thomas Kienzle/AFP/Getty Images)

Nous serons de retour avec la newsletter et de nouvelles enquêtes en janvier.

En attendant, nous vous souhaitons, à vous et à vos proches, un joyeux temps des Fêtes.

Rendez-vous en 2023 !

Que se passe-t-il d’autre ?

Les loyers moyens au Canada ont grimpé au-dessus de 2 000 $ pour la première fois

Et il n’y a aucun signe de ralentissement.

Stellantis rappelle 1,25 million de camionnettes Ram

Les hayons peuvent ne pas se fermer complètement et la cargaison peut se renverser sur la route.

Le médecin de cet enfant est à 2 800 km

Pendant 10 ans, la famille a voyagé de Clyde River, au Nunavut, à Ottawa alors que leurs besoins médicaux devenaient plus complexes.

