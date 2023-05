"Allégations graves, pas droit à une caution": Pas de soulagement pour Manish Sisodia

La Haute Cour de Delhi a refusé aujourd’hui la mise en liberté sous caution de l’ancien vice-ministre en chef de Delhi Manish Sisodia dans une affaire du Bureau central d’enquête (CBI) sur l’escroquerie présumée dans la politique de la capitale nationale en matière d’alcool. Un banc à juge unique du juge Dinesh Kumar Sharma, tout en rejetant la demande de libération sous caution, a déclaré que les allégations contre Manish Sisodia étaient graves. M. Sisodia ira devant la Cour suprême contre cette ordonnance de la Haute Cour, ont indiqué des sources.

La Haute Cour, tout en prononçant son verdict sur la demande de libération sous caution, a déclaré que M. Sisodia était un homme influent et que la possibilité que des témoins puissent être influencés s’il était libéré sous caution ne peut être exclue.

La CBI, tout en s’opposant à la mise en liberté sous caution, avait déclaré que cela porterait gravement atteinte à l’enquête, « plus précisément lorsque le demandeur ne satisfait pas au « triple critère » de mise en liberté sous caution ». Bien que la liberté personnelle soit primordiale, elle n’est pas absolue mais soumise à des restrictions raisonnables, y compris l’intérêt de l’État et du public, a-t-elle soutenu dans sa réponse au tribunal.

« Le requérant (M. Sisodia) entretient des liens étroits avec l’exécutif, les bureaux et les bureaucrates et son influence et son poids sont évidents. Ses collègues du parti occupant des postes élevés continuent de faire des déclarations factuellement erronées afin d’influencer l’enquête et prétendent également que le requérant est victime d’une vendetta politique », avait déclaré CBI lors d’arguments contre la libération sous caution.

L’agence centrale d’enquête a souligné les déclarations des dirigeants de l’AAP lors de conférences de presse, affirmant qu’un examen approfondi révélerait « comment tous les efforts non seulement du demandeur mais de ses collègues du parti dans son ensemble sont destinés à protéger l’accusé », a déclaré CBI tout en s’opposant à la libération sous caution.

« Les déclarations sapent également l’autorité du juge spécial (CBI), qui a déjà pris connaissance des infractions, et sont faites pour avoir un impact négatif sur l’enquête en formulant des allégations injustifiées et non fondées contre le CBI, influençant et dissuadant ainsi les témoins de la cas », a-t-il déclaré.

Manish Sisodia, par l’intermédiaire de l’avocat principal Dayan Krishnan, a soutenu que la CBI n’a aucune preuve pour montrer son implication dans les irrégularités présumées dans l’élaboration et la mise en œuvre de la politique d’accise.

L’avocat a fait valoir que tous les accusés dans l’affaire CBI avaient été libérés sous caution, à l’exception de M. Sisodia.

M. Sisodia, dans sa demande de mise en liberté sous caution, a déclaré que l’on ne peut pas dire que la possibilité d’une menace contre un témoin se présente sans qu’il y ait de matériel ou d’antécédents du requérant. Les témoins dans cette affaire contre le requérant sont principalement des fonctionnaires, sur lesquels le requérant n’exerce aucun contrôle, surtout depuis qu’il a démissionné de son poste officiel.

Le tribunal de l’avenue Rouse de Delhi, prenant connaissance d’un acte d’accusation supplémentaire déposé par la CBI, avait précédemment prolongé la garde à vue du chef du parti Aam Aadmi jusqu’au 1er juin et ordonné aux autorités pénitentiaires d’envisager de fournir au politicien une chaise et une table avec des livres à l’intérieur de la prison.

L’affaire CBI est liée à des irrégularités présumées dans l’élaboration et la mise en œuvre de la politique d’accise du Territoire de la capitale nationale de Delhi (GNCTD). Il est allégué que Manish Sisodia a formulé et mis en œuvre la politique d’accise de manière à faciliter la monopolisation et la cartellisation du commerce des alcools à Delhi.

CBI affirme que le chef de l’AAP a admis avoir détruit deux téléphones qu’il utilisait avant juillet 2022.

« Les deux combinés qui ont été utilisés avant le 22 juillet 2022 ont été détruits par l’accusé Manish Sisodia, comme il l’a confirmé dans sa réponse à l’avis en vertu de l’article 91 du CrPC », a allégué l’agence d’enquête.

La CBI a allégué que M. Sisodia avait utilisé trois téléphones portables entre le 1er janvier 2020 et le 19 août 2022.

Le dernier combiné qu’il a utilisé a été saisi lors des perquisitions dans l’affaire.

Le CBI a arrêté M. Sisodia dans cette affaire le 26 février, plus de six mois après l’enregistrement du FIR dans l’affaire.

Le gouvernement de Delhi a mis en œuvre la politique d’accise le 17 novembre 2021, mais l’a abandonnée fin septembre 2022 au milieu d’allégations de corruption.

Manish Sisodia est un accusé dans les affaires déposées à la fois par la CBI et la Direction de l’application de la loi dans cette affaire.