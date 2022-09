Allégations de tricherie d’Adam Levine: Emily Ratajkowski, Chrishell Stause et d’autres pèsent

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Emily Ratajkowski, Chrishell Stause et d’autres célébrités ont pesé après qu’Adam Levine a été accusé d’avoir trompé sa femme, Behati Prinsloo.

Depuis qu’il a révélé qu’il attendait son troisième enfant avec Prinsloo, Levine a été victime d’allégations de tricherie de la part du modèle Instagram Sumner Stroh, ainsi que d’affirmations selon lesquelles il aurait envoyé des SMS coquins à plusieurs femmes.

L’actrice Sara Foster s’est rapidement rendue sur TikTok pour partager ses réflexions à ce sujet, qualifiant Levine de “cochon” pour avoir trompé Prinsloo.

“Tout d’abord, je déteste les tricheurs. Ma famille a été brisée quand j’étais enfant à cause d’une situation de tricherie”, a expliqué Foster. “Je pense que si vous êtes un homme ou une femme qui veut quitter une relation, c’est très bien. Cela arrive tout le temps. Mais tromper, c’est tellement grossier.”

Foster a ensuite appelé Stroh spécifiquement sur la vidéo virale TikTok qu’elle a faite révélant ses allégations contre Levine.

“Donc, il est évidemment comme un porc total et grossier, mais cette femme qui a choisi de faire une vidéo virale TikTok prétendant, au fait, ne même pas s’excuser, mais la mettant là-bas pour que le monde la voie, pour qu’une femme enceinte voie quand elle aurait pu lui envoyer un message en privé”, a déclaré Foster avant d’ajouter : “Nous n’avons pas pitié de vous.”

“Vous saviez que cet homme était marié et vous avez participé”, a-t-elle ajouté. “Tu aurais pu facilement ignorer les messages. Tu savais qu’il était marié.”

La star de “Retrogradé” a souligné que Levine et Stroh avaient tort.

“Il y a deux choses ici”, a expliqué Foster. “Tout homme qui cherche à s’engager, marié, avec une autre femme, vous êtes un cochon. Mais en tant que femmes, nous devons faire mieux. Si un homme marié est un cochon et aime vous tendre la main, j’espère que vous avez été assez bien élevé être comme, ‘Non désolé. Tu es marié. Je ne peux pas m’engager.’ Comme si cette nana donnait une très mauvaise réputation aux femmes.”

Cependant, Ratajkowski n’était pas d’accord avec la position de Foster sur les allégations de tricherie. Le mannequin a répondu à la vidéo TikTok de l’actrice avec l’une des siennes.

“Je pense qu’un énorme problème dans notre culture actuelle est que nous disons simplement” Oh, les hommes sont des monstres. Ils sont terribles. Ils sont horribles. Nous ne les tenons pas responsables, puis nous blâmons les autres femmes. Et nous demandons aux femmes d’adapter leur comportement. Au lieu de simplement dire que les hommes doivent changer leur comportement.

Elle a ajouté: “C’est du sexisme. C’est de la misogynie classique.”

La star de “Selling Sunset”, Stause, a contesté les excuses publiques de Levine. Levine a nié les allégations d’affaire et s’est excusé auprès de Prinsloo.

“Dans certains cas, cela est devenu inapproprié; j’ai abordé cette question et pris des mesures proactives pour y remédier avec ma famille”, a écrit Levine dans sa déclaration.

“Ma femme et ma famille sont tout ce qui m’importe dans ce monde. Être assez naïf et stupide pour risquer la seule chose qui compte vraiment pour moi a été la plus grande erreur que je puisse faire”, a-t-il ajouté. “Je n’y arriverai plus jamais. J’assume l’entière responsabilité. Nous nous en sortirons. Et nous nous en sortirons ensemble.”

Stause a fait référence à ses excuses sur Twitter en écrivant : “Quand je m’excuse publiquement pour avoir triché, je déteste le fait que nous nous en sortirons ensemble de la part d’un homme. Ne parlez pas pour elle. Vous en avez assez fait.”

L’ancienne star de “Bachelor” Nick Viall a souligné que le mannequin Victoria’s Secret Prinsloo et les enfants du couple étaient les seules “victimes” de la situation alors qu’il critiquait l’interprète de “Moves Like Jagger”.

“La première, et la plus importante, est que la seule victime ici est Behati, la femme d’Adam. Comme si elle ne méritait pas cela”, a déclaré Viall. “Deuxièmement, les seules personnes responsables de la protection d’une relation sont les personnes dans la relation. S’il y a eu une liaison ici, c’est parce qu’Adam a choisi d’avoir une liaison, pas parce que cette fille était une participante consentante. Si c’était ‘ ça ne va pas être elle, ça aurait été quelqu’un d’autre.”

Prinsloo et Levine ont récemment révélé qu’ils attendaient leur troisième enfant ensemble. Peu de temps après l’annonce de la nouvelle, Stroh a affirmé qu’elle avait eu une liaison d’un an avec Levine. Le mannequin a également affirmé dans la vidéo que Levine lui avait dit qu’il voulait donner son nom à son prochain enfant, “Sumner”.

“Essentiellement, j’avais une liaison avec un homme marié à un mannequin de Victoria’s Secret”, a déclaré Stroh dans la vidéo. “A l’époque, j’étais jeune, j’étais naïf et franchement je me sens exploité. Je n’étais pas dans la scène comme je le suis maintenant, donc j’étais définitivement facilement manipulable.”

Elle a ajouté: “Rétrospectivement, j’aurais aimé remettre davantage en question les choses, j’aurais aimé ne pas être aussi naïve, mais être naïve n’est pas une excuse pour ce que j’ai fait et le rôle que j’y ai joué”, a-t-elle ajouté. “Encore une fois, je n’essayais en aucun cas de gagner de la sympathie et je réalise pleinement que je ne suis pas la victime dans tout cela. Je ne suis pas celui qui est vraiment blessé ici, c’est Behati et ses enfants et pour cela je suis tellement tellement Pardon.”

Depuis que les allégations de Stroh ont été rendues publiques, trois autres femmes ont accusé Levine de leur avoir envoyé des SMS flirtant alors qu’elles étaient mariées à Prinsloo.