Allégations de gaspillage de vaccins, vol enquêté dans le Tennessee; Le vaccin Johnson & Johnson autorisé pour autorisation: dernières mises à jour du COVID-19

Un comité consultatif a voté à l’unanimité vendredi pour recommander l’autorisation d’un vaccin COVID-19 de Johnson & Johnson pour une utilisation chez les adultes, ouvrant la voie à une autorisation attendue de la Food and Drug Administration dans les prochains jours.

Johnson & Johnson a accepté de fournir 100 millions de doses de son vaccin à injection unique aux États-Unis d’ici juin, dont 20 millions d’ici la fin mars. Ces doses s’ajouteront aux 300 millions de doses que Pfizer-BioNTech et Moderna ont chacune promis de livrer d’ici la fin du mois de juillet.

Le vaccin s’est avéré efficace à 72% dans un essai américain dans lequel tous les groupes ethniques, raciaux et d’âge en bénéficiaient à peu près de la même manière, et il s’est avéré efficace à 85% dans la prévention de la maladie la plus grave.

Le président Joe Biden a qualifié le vaccin de Johnson & Johnson, qui devrait être autorisé par la FDA dès samedi, de « troisième vaccin sûr et efficace ».

Pendant ce temps, le chef des Centers for Disease Control and Prevention, le Dr Rochelle Walensky, a mis en garde vendredi contre une augmentation « préoccupante » des nouveaux cas de COVID-19 ces derniers jours, citant la propagation de variantes virales.

Biden a exhorté les Américains à ne pas laisser tomber leurs gardes.

« Ce n’est pas le moment de se détendre », a déclaré Biden. Il a ajouté: « Et pour l’amour de Dieu, portez votre masque. »

Également dans l’actualité:

►Le gouvernement fédéral a accepté d’acheter 100000 doses d’un traitement COVID-19 par Eli Lilly, a annoncé vendredi la société. Le médicament, le bamlanivimab, est un anticorps monoclonal, ce qui signifie qu’il imite l’un des anticorps naturels que le système immunitaire utilise pour combattre le virus. La FDA a autorisé le médicament à la fin de l’année dernière.

►Le gouvernement fédéral a soutenu 441 centres de vaccination communautaires aux États-Unis, dont 171 dotés de personnel fédéral, a déclaré Andy Slavitt, conseiller principal de la Maison Blanche pour la réponse au COVID-19. Deux nouveaux sites de vaccination fédéraux ont également été annoncés vendredi, à Chicago et à Greensboro, en Caroline du Nord.

►La Food and Drug Administration permettra au vaccin COVID-19 de Pfizer d’être expédié et stocké dans des congélateurs couramment trouvés dans les pharmacies plutôt que dans les congélateurs ultra-froids initialement requis après que les données de la société ont montré que le vaccin reste stable jusqu’à deux semaines en standard températures du congélateur. La décision de jeudi facilitera la distribution et l’administration du vaccin.

►Un comité du Congrès américain a demandé au Canada de réévaluer son interdiction des croisières, qui interdit aux navires de naviguer dans les eaux canadiennes jusqu’en mars 2022. Le Canada, quant à lui, a autorisé le vaccin contre le coronavirus d’AstraZeneca chez les personnes de 18 ans et plus vendredi.

►La Côte d’Ivoire est devenue le deuxième pays au monde à recevoir une cargaison de vaccins COVID-19 de l’initiative mondiale COVAX. Le premier envoi a été envoyé au Ghana mercredi.

►Un responsable du Sénat a décidé jeudi qu’une disposition fédérale de salaire minimum de 15 $ ne pouvait pas être ajoutée au programme de secours COVID-19. Les démocrates du Sénat utilisent la réconciliation pour approuver le projet de loi, en contournant les règles d’obstruction systématique qui nécessitent 60 voix, mais la réconciliation déclenche également des règles qui exigent que les dispositions du projet de loi soient directement liées au budget. La Chambre s’apprête à adopter le programme de secours vendredi.

►Deux navires de guerre de la marine américaine au Moyen-Orient revenaient au port de Bahreïn après avoir été touchés par des épidémies de COVID-19, ont déclaré vendredi des responsables. Une douzaine de personnes à bord de l’USS San Diego, qui transporte des marins et des Marines, ont été testées positives au COVID-19 tandis que « plusieurs » étaient positives sur l’USS Philippine Sea, a déclaré le Cmdr. Rebecca Rebarich, porte-parole de la 5e flotte.

📈 Les chiffres du jour: Les États-Unis comptent plus de 28,4 millions de cas confirmés de coronavirus et 508900 décès, selon les données de l’Université Johns Hopkins. Les totaux mondiaux: plus de 113,2 millions de cas et 2,5 millions de décès. Plus de 94,3 millions de doses de vaccin ont été distribuées aux États-Unis et environ 70,4 millions ont été administrées, selon le CDC.

📘 Ce que nous lisons: Les médecins recommandent aux patientes de planifier leur mammographie avant de recevoir un vaccin COVID-19, ou d’espacer les deux rendez-vous, après que certaines femmes aient confondu les ganglions lymphatiques enflés avec des bosses mammaires.

Allégations de gaspillage de vaccins, vol enquêté au Tennessee

Des découvertes plus approfondies de l’État du Tennessee ont révélé vendredi que le vaccin COVID-19 aurait pu être volé dans le comté de Shelby, des enfants auraient été vaccinés de manière inappropriée et plus de doses de COVID-19 ont été gaspillées qu’on ne le pensait auparavant.

L’État a appris la vaccination des enfants et le vol présumé des semaines après les incidents, a déclaré la commissaire à la santé de l’État, Lisa Piercey, lors d’une large conférence de presse vendredi après-midi dans laquelle elle a détaillé aux journalistes de nombreux cas de mauvaise gestion des vaccins et a appelé le Shelby County Health. Département une «organisation à faible responsabilité».

Piercey a également décrit le maire du comté de Shelby Lee Harris et les responsables de la santé du comté comme lents à signaler les problèmes aux autorités et manquant de franchise dans les conversations avec les représentants de l’État.

Les révélations étaient les dernières d’une série de problèmes de gestion des vaccins dans le comté de Shelby qui ont été rendus publics la semaine dernière.

– Corinne S. Kennedy et Samuel Hardiman, appel commercial de Memphis

Les cas dans les maisons de soins infirmiers baissent de 89%

Les nouvelles données fédérales offrent une lueur d’espoir dans ce qui a été le coin le plus sombre et le plus meurtrier de la pandémie. Le nombre de cas et de décès de COVID-19 dans les maisons de retraite américaines a considérablement diminué depuis décembre, des millions de doses de vaccin ayant été tirées dans les bras des résidents et du personnel.

Le taux hebdomadaire de cas de COVID-19 dans les maisons de soins infirmiers a chuté de 89% du début décembre à la deuxième semaine de février. En comparaison, le taux de cas à l’échelle nationale a chuté de 58% et reste supérieur aux chiffres rapportés avant la fin octobre.

La baisse spectaculaire des cas dans les maisons de retraite médicalisées, où près de 130000 résidents et membres du personnel sont décédés depuis l’apparition du virus aux États-Unis, suscite l’optimisme pour des jours plus clairs à venir dans les maisons de retraite et dans les communautés en général, alors que de plus en plus d’Américains se font vacciner, selon les experts.

– Ken Alltucker et Jayme Fraser

Le directeur du CDC met en garde contre une augmentation des cas « préoccupante »

Après une baisse de plusieurs semaines des cas de COVID-19 et des hospitalisations, le directeur des Centers for Disease Control and Prevention, le Dr Rochelle Walensky, a mis en garde vendredi contre une augmentation «préoccupante» des cas ces derniers jours.

La moyenne la plus récente sur sept jours de nouveaux cas quotidiens était supérieure à 66000 et supérieure à la moyenne de mercredi, a déclaré Walensky citant les données du CDC.

Le pic de début janvier était le plus élevé de la pandémie, et bien que les moyennes actuelles soient plus basses, elles sont toujours élevées, a déclaré Walensky. « Les choses sont précaires. Ce n’est pas le moment d’assouplir les restrictions », a-t-elle déclaré, soulignant la propagation de nouvelles variantes du coronavirus.

« Nous voyons peut-être maintenant les premiers effets de ces variantes dans les données les plus récentes », a-t-elle ajouté.

Le chancelier des écoles de New York, qui a perdu 11 membres de sa famille à cause du COVID-19, démissionne

Richard Carranza, chancelier des écoles de la ville de New York, a déclaré vendredi qu’il démissionnait de ses fonctions, citant le besoin de temps pour pleurer ses 11 membres de sa famille et ses amis proches décédés du COVID-19.

« Je sens que je peux prendre ce temps maintenant en raison de la place dans laquelle nous nous trouvons et du travail que nous avons accompli ensemble », a-t-il déclaré.

Les écoles de la ville ont été largement annoncées pour sa réouverture pendant la pandémie COVID-19, et Carranza a déclaré que le système avait rouvert en toute sécurité pour les enfants des travailleurs essentiels, distribué plus d’un demi-million d’appareils électroniques pour l’apprentissage à distance et livré 80 millions de repas à ses élèves.

« Nous avons stabilisé le système d’une manière que personne ne pensait possible », a-t-il ajouté. « La lumière, mes compatriotes new-yorkais, est vraiment au bout du tunnel. »

Carranza sera remplacée par la surintendante exécutive du Bronx Meisha Ross Porter, qui deviendra la première femme noire à diriger le plus grand district scolaire du pays.

Les fusillades de masse ont atteint un niveau record cette année de pandémie. Les vaccins peuvent-ils apporter la paix en 2021?

Les fusillades de masse ont bondi de près de 50% en 2020, en grande partie en raison d’une année pandémique marquée par un chômage paralysant, des manifestations violentes et une jeunesse oisive. Avec la chute des cas de COVID-19 et le déploiement des vaccins, certains criminologues espèrent qu’une économie rebondissante et des écoles rouvertes feront baisser ces chiffres en 2021.

Les premiers résultats sont prometteurs, dit Mark Bryant, fondateur de l’organisation à but non lucratif Gun Violence Archive, qui suit les tendances des incidents liés aux armes à feu. Au cours des sept premières semaines de cette année, il y a eu 63 fusillades de masse – définies comme quatre personnes ou plus blessées ou tuées dans un incident – qui, si elles se poursuivaient, montreraient une baisse par rapport à 2020, a-t-il déclaré.

« J’espère que l’année dernière se révélera être l’anomalie », a déclaré Bryant. «Le stress causé par l’année dernière, du travail à la maladie, n’était pas seulement un problème urbain ou rural. Nous avons vu des bosses dans des villes de Louisiane et du Mississippi, ainsi qu’à Chicago et à Philadelphie. »

– Marco della Cava et Mike Stucka

La reine Elizabeth exhorte les vaccins au Royaume-Uni à donner la priorité aux personnes de 40 ans et plus

Les personnes âgées de 40 ans et plus seront les suivantes pour le vaccin au Royaume-Uni, ont déclaré les responsables de la santé publique du pays. La BBC a rapporté que le Comité mixte sur la vaccination et l’immunisation avait opté pour un déploiement basé sur l’âge pour éviter un ralentissement d’une activité « plus complexe ».

Pendant ce temps, la reine Elizabeth a exhorté le public à se faire vacciner, affirmant que le processus était rapide et indolore. «Eh bien, une fois que vous avez reçu le vaccin, vous avez le sentiment, vous savez, que vous êtes protégé, ce qui est, je pense, très important», a déclaré la reine vendredi.

La monarque de 94 ans a déclaré qu’elle comprenait que certains pouvaient être hésitants, mais qu ‘ »ils devraient penser aux autres plutôt qu’à eux-mêmes ».

« Nous devons lutter ensemble contre cela », a déclaré Joe Biden aux gouverneurs des États

Lorsque le gouverneur de l’État de Washington, Jay Inslee, s’est heurté à Donald Trump l’année dernière à propos de la gestion par l’administration précédente de la pandémie de coronavirus, le président de l’époque a qualifié Inslee de serpent.

« J’en suis peut-être encore un », a déclaré jeudi le gouverneur avec un petit rire lorsqu’on lui a demandé comment les choses avaient changé sous le président Joe Biden. « Mais je suis un serpent bien entretenu. »

Lors de la réunion hivernale de l’Association nationale des gouverneurs, qui s’est tenue pratiquement jeudi, Biden a appelé les États les «laboratoires de la démocratie» en signe d’indépendance. Mais il a souligné qu’une approche nationale est nécessaire sur la pandémie et d’autres questions parce que « beaucoup de nos défis ne s’arrêtent pas à notre frontière de nos États. »

« Nous devons lutter ensemble comme un seul », a déclaré Biden aux gouverneurs.

– Maureen Groppe et Courtney Subramanian

Contribuant: Karen Weintraub, USA TODAY; The Associated Press