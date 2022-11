Allégations clés, témoins comme Trump Org. le procès tire à sa fin

NEW YORK (AP) – Le discours inaugural de l’ancien président Donald Trump n’a duré que 16 minutes. Les plaidoiries finales prévues pour jeudi dans l’affaire pénale de fraude fiscale de son entreprise ? Les procureurs et les avocats de la défense disent que cela pourrait prendre sept heures ou plus.

Ces projections témoignent de la complexité de l’affaire, qui découle du programme de 15 ans du directeur financier de longue date de l’organisation Trump, Allen Weisselberg, visant à éviter les taxes sur les avantages payés par l’entreprise, notamment un appartement et des voitures de luxe.

Les discours sont l’occasion de récapituler les principaux témoins et preuves avant que le jury ne délibère la semaine prochaine. Les procureurs ont déclaré qu’ils pourraient passer quatre ou cinq heures à résumer l’affaire. Les avocats de la défense ont déclaré qu’ils auront probablement besoin d’au moins trois heures.

Sept témoins ont témoigné, au premier rang desquels Weisselberg, qui a plaidé coupable en août d’avoir esquivé des impôts sur 1,7 million de dollars en extras. Les procureurs ont inculpé l’entreprise parce qu’elle a déclaré que Weisselberg était un “agent de haute direction” agissant en son nom et qu’elle avait également bénéficié de son stratagème.

Les avocats de la Trump Organization soutiennent que Weisselberg a agi de son propre chef, à l’insu de Trump ou de la famille Trump. Au contraire, ont-ils dit, le comptable de l’entreprise aurait dû détecter toute fraude. Trump n’est pas inculpé. S’il est reconnu coupable, son entreprise pourrait être condamnée à une amende de plus d’un million de dollars.

Bien qu’il n’y ait eu que 10 jours de témoignages, le procès s’est prolongé depuis Halloween.

C’est en partie parce que Jeffrey McConney, le contrôleur de l’organisation Trump appelé comme premier témoin à charge, a été testé positif au COVID-19 dès le début, interrompant le procès pendant huit jours.

Voici un rappel de ce qui s’est passé jusqu’à présent.

LES DIRIGEANTS ADMETTENT UN PLAN D’ÉVASION FISCALE

Les procureurs ont construit leur dossier autour de Weisselberg, qui a témoigné dans le cadre d’un accord de plaidoyer en échange d’une peine promise de cinq mois de prison, et McConney, qui a obtenu l’immunité de témoigner.

Weisselberg, 75 ans, a témoigné que lui et McConney avaient conspiré pour cacher des extras de son revenu en falsifiant les registres de paie pour déduire leur coût de son salaire et en émettant des formulaires W-2 falsifiés.

L’arrangement a réduit l’impôt à payer de Weisselberg, mais a également permis à l’entreprise d’économiser de l’argent car elle n’avait pas à lui payer plus pour couvrir le coût des avantages.

“C’est ma cupidité personnelle qui a conduit à cela”, a témoigné un Weisselberg ému.

McConney a témoigné que Weisselberg et un autre cadre, Michael Calamari Sr., avaient fait pression sur lui pour qu’il modifie les registres de paie. L’entreprise a également fourni des appartements gratuits ou à bas prix au fils de Calamari et Weisselberg, qui a aidé à gérer une patinoire gérée par l’entreprise à Central Park.

McConney a déclaré qu’il craignait d’être licencié s’il alertait Trump du stratagème.

WEISSELBERG : UNE ÉTOILE DES DEUX CÔTÉS

Alors que Weisselberg a conclu un accord pour être le témoin vedette de l’accusation, il s’est également avéré être une vedette pour la défense.

En trois jours de témoignage, Weisselberg a détaillé comment lui et l’organisation Trump ont tous deux bénéficié de son stratagème pour éviter les impôts sur les avantages payés par l’entreprise – le nœud d’une poursuite qui cherche à tenir l’entreprise responsable des péchés de l’un de ses plus dignes de confiance. Les figures.

Mais Weisselberg a également témoigné que ni Trump ni sa famille n’étaient au courant de ses intrigues pendant que cela se produisait – une victoire pour l’équipe de défense de l’entreprise dont le mantra est “Weisselberg l’a fait pour Weisselberg”.

Trump l’a remarqué, en publiant sur les réseaux sociaux pendant que Weisselberg témoignait que l’affaire s’était «effondrée».

Weisselberg travaille toujours pour l’entreprise et a organisé une fête d’anniversaire à la Trump Tower en août, à peu près au moment de son plaidoyer. Il devrait être officiellement condamné le 19 décembre.

UN BONUS DE NOËL, BEAUCOUP DE CHÈQUES

Le procès a également mis en lumière d’autres pratiques salariales en place au sein de l’organisation Trump avant que Trump ne devienne président en 2017, notamment un programme visant à éviter les impôts sur les primes de vacances qu’il versait aux dirigeants.

Weisselberg a déclaré que la société rémunère les cadres en tant qu’entrepreneurs indépendants en percevant des primes d’entités subsidiaires telles que Mar-a-Lago et la société qu’il a utilisée pour produire l’émission télévisée “The Apprentice”. Cela a permis à l’entreprise d’éviter les charges sociales et aux filiales de déduire les primes en charges.

Trump “a toujours voulu signer les chèques bonus”, avait ensuite été inséré dans des cartes de Noël et les avait distribuées comme le Père Noël aux cadres autour du bâtiment, a déclaré Weisselberg.

McConney a déclaré que la société avait abandonné cet arrangement à la demande d’un avocat fiscaliste chargé d’auditer les pratiques financières de la société après l’élection de Trump.

L’OMBRE LONGUE DE TRUMP

Trump n’a pas assisté au procès, mais son nom est souvent revenu dans les témoignages – et il a signalé sur les réseaux sociaux qu’il suivait de près la procédure.

“Le cas très injuste des avantages sociaux de Manhattan DA, qui n’a jamais été poursuivi dans notre pays auparavant, s’est effondré”, a écrit Trump mardi sur sa plateforme Truth Social. “Il n’y avait aucun gain pour ‘Trump’, et nous n’en avions aucune connaissance.”

Les procureurs ont donné des signaux mitigés sur l’importance de Trump dans l’affaire, disant très tôt à un juge “Cette affaire ne concerne pas Donald Trump”, mais interrogeant à plusieurs reprises des témoins à son sujet. Weisselberg a décrit Trump comme un patron pratique avant de partir pour la Maison Blanche.

Les avocats de la défense et certains témoins ont tenu à qualifier Trump de “président Trump”, ce qui a conduit à un moment d’humour lorsque McConney a décrit sa compréhension des raisons pour lesquelles l’entreprise avait modifié ses pratiques salariales.

“Personne ne m’a dit que ce changement était venu spécifiquement parce que M. Trump est devenu président Trump”, a déclaré McConney.

PUIS-JE AVOIR LA DÉFINITION SVP ?

La façon dont les jurés décident de l’affaire pourrait se résumer à la sémantique.

La défense et l’accusation ont passé des heures mardi à se disputer les instructions du jury, transformant l’affaire fiscale en une affaire de syntaxe alors qu’ils analysaient le sens d’une seule phrase – “au nom de” – dans la loi de l’État de 1965 sous-jacente à certaines des accusations.

Un avocat de la défense a même lu une définition d’un dictionnaire des années 1960 qu’il a trouvé en fouillant dans les archives législatives d’Albany. Il a dit que “au nom de” signifie “dans le but principal de bénéficier”.

La défense a fait valoir que la façon dont l’expression est utilisée dans la loi, les procureurs devaient avoir démontré que le Weisselberg avait l’intention d’aider les résultats de l’entreprise, pas seulement les siens.

En fin de compte, ce sera la définition du juge Juan Manuel Merchan de “au nom de” sur laquelle les jurés devront s’appuyer. Il devrait instruire le jury sur la loi vendredi ou lundi.

Michael R. Sisak, The Associated Press