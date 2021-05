Allégation de Sleaze sur le rôle de l’ancien président conservateur dans le contrat d’EPI

Le Parti travailliste a accusé le gouvernement de «copinage contractuel» après qu’il est apparu qu’un ancien président du Parti conservateur avait exhorté le Cabinet Office à acheter des équipements EPI à un client privé à un moment où il conseillait un ministre de la Santé.

Les courriels obtenus par le groupe de campagne Good Law Project et publiés dans le Financial Times ont montré qu’Andrew Feldman avait discuté de la possibilité d’attribuer des contrats à Bunzl avec un fonctionnaire du gouvernement en mars de l’année dernière, peu de temps avant que la société ne reçoive un contrat de 22,6 millions de livres sterling pour fournir des lunettes. , masques et blouses au ministère de la Santé et des Affaires sociales.

Lord Feldman, qui coprésidait le parti conservateur sous la direction de David Cameron, travaillait à titre non rémunéré en conseillant le ministre Lord Bethell à l’époque, et Bunzl était un client de son cabinet de lobbying et de relations publiques Tulchan.

L’incident alimentera le débat sur le «double casquette», déclenché par la révélation que l’ancien chef des achats du gouvernement, Bill Crothers, travaillait pour la société controversée Greensill Capital en même temps que dans la fonction publique.

Feldman a défendu ses actions en déclarant au FT: «Quand j’ai accepté d’aider au début du premier lock-out, c’était clairement une période de crise nationale importante. Ma seule motivation était d’essayer d’aider le gouvernement et le NHS à protéger le personnel médical et à sauver la vie des patients.

Mais la présidente travailliste, Anneliese Dodds, a déclaré: «Une fois de plus, il est clair qu’il existe une règle pour les entreprises ayant des liens avec les conservateurs, et une autre pour les entreprises ordinaires qui ne peuvent pas être entendues du gouvernement.

«Combien d’autres de ces exemples de copinage contractuel se cachent là-bas? Le public britannique a le droit de savoir. »

Elle a ajouté: «Les présidents conservateurs d’hier et d’aujourd’hui sont embourbés dans le scandale, ce qui prouve simplement que la répression est au cœur de ce gouvernement.

Les courriels obtenus par le Good Law Project montrent que Lord Feldman a contacté le PDG de Bunzl, Frank van Zanten, le 22 mars de l’année dernière, pour lui dire qu’il espérait «remédier» à un problème historique qui signifiait que l’entreprise avait été retirée de la liste des fournisseurs approuvés par le gouvernement.

Plus tard le même jour, il a envoyé un message à van Zanten, copiant dans le responsable du Cabinet Office Andrew Wood, pour dire qu’il avait parlé à Wood de l’opportunité pour Bunzl de fournir du matériel au gouvernement.

Une semaine plus tard, le 30 mars, il a envoyé un e-mail à M. Wood l’avertissant que Bunzl était sous pression pour vendre ses produits EPI à l’étranger et lui disant: «Nous devons agir rapidement.» Le contrat de 22,6 millions de livres sterling a été confirmé le 3 avril.

L’avocat Jo Maugham, directeur du Good Law Project, a déclaré que les courriels soulevaient des inquiétudes.

«Un ancien président du parti conservateur, qui dirige maintenant une énorme agence de relations publiques, est entré dans un rôle au cœur de ce vaste processus d’approvisionnement sans aucun processus formel», a-t-il déclaré. «Il a ensuite passé ses journées à inciter les fonctionnaires à accélérer un contrat pour une entreprise que son agence représente.»

Un fonctionnaire du DHSC a déclaré que Lord Feldman n’avait aucune implication dans le processus d’attribution du contrat à Bunzl, qui avait été décidé par le comptable du département. Le ministère a déclaré qu’il avait fait «une diligence raisonnable» sur tous les contrats.