Allégation de racket parmi les accusations portées contre Trump en Géorgie. Suivez les mises à jour en direct

Suivez les mises à jour en direct sur l’inculpation de l’ancien président Donald Trump pour ses efforts pour annuler les résultats de sa défaite à l’élection présidentielle de 2020 en Géorgie. Les accusations se concentrent sur les stratagèmes présumés de Trump et de ses alliés pour tenter illégalement d’annuler sa perte dans l’État. Il s’agit de la quatrième affaire pénale intentée contre l’ancien président alors qu’il cherche à récupérer la Maison Blanche, et la deuxième à alléguer qu’il a tenté de renverser les résultats du vote.

CE QU’IL FAUT SAVOIR

– Le procureur du district du comté de Fulton, Fani Willis, a supervisé l’affaire tentaculaire de la Géorgie contre Trump

– Plus d’informations sur la loi associée aux gangsters qui est au cœur des accusations en Géorgie

– Trump a été inculpé plus tôt ce mois-ci par le ministère de la Justice pour ses efforts visant à annuler les résultats de l’élection présidentielle de 2020

— Un aperçu de toutes les enquêtes actuellement en cours contre Trump

– Trump a également été inculpé en juin pour avoir accumulé illégalement des documents classifiés

RACQUETAGE ENTRE LA GÉORGIE ACCUSATIONS CONTRE TRUMP

Au total, l’ancien président Donald Trump fait face à un total de 13 accusations de crime dans l’affaire de la Géorgie, selon les documents mis à disposition lundi soir sur le site Web du bureau du greffier du comté de Fulton.

Le premier d’entre eux est une violation de la loi géorgienne sur les organisations influencées et corrompues par les racketteurs, ou RICO, qui est utilisée pour accuser Trump et ses associés d’avoir prétendument participé à un complot de grande envergure visant à annuler le résultat des élections de 2020 dans l’État.

On s’attendait à ce que le procureur du district du comté de Fulton, Fani Willis, utilise la loi pour inculper Trump.

Il existe d’autres accusations liées à la prétendue tentative d’amener un agent public à violer un serment, à un complot en vue de se faire passer pour un agent public, à un complot en vue de commettre un faux et à un complot en vue de commettre de fausses déclarations et de déposer de faux documents.

TRUMP INCONNU POUR LES EFFORTS POUR RENVERSER LA PERTE ÉLECTORALE DE 2020 EN GÉORGIE

Donald Trump a été inculpé par un grand jury du comté de Fulton pour ingérence dans les résultats des élections de 2020, qu’il a perdues dans l’État.

Un grand jury a voté lundi soir pour porter un total de 13 accusations de crime contre l’ancien président, y compris des violations de la loi sur les organisations influencées et corrompues par les racketteurs, ou RICO, ainsi que la violation de son serment d’office.

Une liste d’autres personnes ont été inculpées avec Trump, dont l’ancien maire de New York Rudy Giuliani – l’un des avocats de Trump – ainsi que l’ancien chef de cabinet de la Maison Blanche Mark Meadows.

Le processus s’est déroulé en direct à la télévision nationale, alors que des caméras à l’intérieur du palais de justice jalonnaient le bureau du greffier, où les documents d’accusation ont été signés et se sont rendus dans la salle d’audience, où ils ont été présentés au juge de la Cour supérieure du comté de Fulton, Robert McBurney.

L’affaire pénale survient alors que Trump est en tête du peloton des républicains à la recherche de l’investiture présidentielle de leur parti en 2024. Il s’agit de son quatrième acte d’accusation cette année, après des accusations dans deux affaires fédérales, ainsi qu’une affaire d’argent secret à New York.

Trump a appelé le secrétaire d’État géorgien Brad Raffensperger le 2 janvier 2021 et a suggéré que le plus haut responsable des élections de l’État pourrait aider à « trouver » les votes dont Trump avait besoin pour battre Biden. C’est la publication d’un enregistrement de cet appel téléphonique qui a incité le procureur du comté de Fulton, Fani Willis, à ouvrir son enquête environ un mois plus tard.

Trump a accusé à plusieurs reprises l’équipe de Willis de l’avoir harangué pour ce qu’il a décrit comme un « appel téléphonique parfait ». Dans la journée qui a précédé l’acte d’accusation, Trump a publié sur son site Truth Social que Willis « utilise un acte d’accusation potentiel contre moi, et d’autres personnes innocentes, comme campagne et collecte de fonds CON JOB », ajoutant, le tout basé sur un TÉLÉPHONE PARFAIT APPELEZ, EN TANT QUE PRÉSIDENT, À DÉFIER LA FRAUDE ÉLECTORALE – MON DEVOIR ET MON DROIT !

