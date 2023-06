Allbirds offre jusqu’à 40 % de réduction sur certains styles en ce moment

Il est important d’investir dans des chaussures confortables et bien ajustées qui peuvent suivre toutes vos aventures. Si vous êtes à la recherche d’une nouvelle paire de baskets élégantes et abordables, découvrez toutes les Allbirds. La marque lance maintenant sa vente du 4 juillet, offrant jusqu’à 40 % de réduction sur certains modèles de baskets et de claquettes populaires juste à temps pour l’été. Ces offres sont disponibles jusqu’au 7 juillet.

Tout de suite Coureurs d’arbres pour femmes sont disponibles à partir de 84 $ — une remise de 21 $ sur le prix courant habituel. Et le version homme

commence à seulement 64 $, vous permettant d’économiser jusqu’à 41 $. C’est une chaussure de marche solide et légère fabriquée à partir de fils de fibres d’eucalyptus. Mais si vous préférez une paire de toboggans pour l’été afin de pouvoir passer de la marche en ville à la piscine en un clin d’œil, vous voudrez peut-être en prendre quelques-unes. Glissières de sucre, qui sont réduits à seulement 24 $. Et pour une excellente paire de chaussures de course et de jogging, les deux Pour des hommes et Flyer d’arbre pour femmes les baskets sont à 89 $ – c’est 71 $ de moins que le prix habituel.

Assurez-vous de consulter le toute la sélection de vente chez Allbirds pour trouver la bonne paire assortie à votre garde-robe d’été.