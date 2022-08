Allbirds (BIRD) annonce des pertes au deuxième trimestre 2022

Allbirds a réduit lundi ses prévisions financières pour l’année et a annoncé un certain nombre d’efforts pour réduire les coûts, le fabricant de chaussures durables ayant annoncé une perte trimestrielle plus importante par rapport à l’année précédente.

La société a cité un ralentissement des dépenses de consommation vers la fin du mois de juin et a déclaré qu’elle avait “considérablement” ralenti le rythme des nouvelles embauches et des remplacements pour les employés qui partaient. Il a déclaré avoir réduit ses effectifs mondiaux d’environ 8%.

Le directeur financier Mike Bufano a déclaré que le détaillant prévoyait que tout vent contraire extérieur faisant pression sur les dépenses de consommation aux États-Unis persisterait au cours du second semestre 2022. “En conséquence, nous continuons d’adopter une perspective prudente”, a-t-il déclaré dans un communiqué.

Ses actions ont chuté d’environ 10% dans les échanges après les heures de fermeture aux nouvelles.

Voici comment Allbirds s’est comporté au cours de son deuxième trimestre fiscal par rapport à ce que les analystes anticipaient, sur la base des estimations de Refinitiv :

Perte par action : 12 cents contre 16 cents attendus

Revenus : 78,2 millions de dollars contre 77,8 millions de dollars prévus

Allbirds a déclaré une perte nette au cours de la période de trois mois terminée le 30 juin de 29,4 millions de dollars, ou 20 cents par action, contre une perte de 7,6 millions de dollars, ou 14 cents par action, un an plus tôt. Hors éléments ponctuels, il a perdu 12 cents par action.

Les revenus ont augmenté de 15 % pour atteindre 78,2 millions de dollars, contre 67,9 millions de dollars un an plus tôt.

Cette histoire se développe. Veuillez vérifier les mises à jour.