Il n’y a pas si longtemps, Sam Allardyce pouvait raviver son amour pour les bols verts de la couronne dans son club de village avec quelques amis.

Cela impliquait de l’herbe, le défi de confronter son habileté à un adversaire de forme sphérique et, sans aucun doute, à un bisou sournois par la suite.

Mais, autant qu’il embrassait les bols, il manquait quelque chose.

Échanger les pelouses de bowling pour une relégation hivernale à West Brom avec les chances de s’accumuler contre vous ne semble guère amusant.

Mais Allardyce est heureux d’être de retour dans son habitat naturel – même si sa réputation de casse-relégation pourrait être brisée aux Aubépines.

«Bien que j’aime ma femme Lynne, le retour au football et l’interaction quotidienne que cela me procure me manquaient. En temps normal, cela n’aurait pas été si grave, car vous pouvez toujours sortir, rencontrer des amis et voyager.

«Mais être coincé à la maison signifie que vous êtes dans un monde beaucoup plus petit et que le travail m’a manqué.

«Ce n’était pas si mal l’été dernier parce qu’au moins nous avions un temps décent pour être à l’extérieur et je suis retourné dans les boules. C’était un jeu populaire autour de Bolton quand j’y suis allé pour la première fois en tant que jeune joueur et c’était agréable de le reprendre et de s’amuser à nouveau.