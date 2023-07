Allan Saint-Maximin quitte Newcastle United pour rejoindre l’équipe saoudienne d’Al-Ahli

L’ailier français Allan Saint-Maximin a quitté Newcastle United et rejoint l’équipe saoudienne de la Pro League Al-Ahli pour un contrat de trois ans, ont annoncé dimanche les deux clubs.

« Nous choisissons le meilleur, et il en fait partie », a déclaré Al-Ahli sur la plateforme de messagerie X, anciennement connue sous le nom de Twitter.

Les clubs n’ont pas divulgué les frais de transfert du joueur de 26 ans, qui a rejoint Newcastle depuis Nice en Ligue 1 en 2019.

Saint-Maximin, 26 ans, fera équipe avec les anciens joueurs de Premier League Roberto Firmino, Edouard Mendy et Riyad Mahrez à Al-Ahli.

Allan Saint-Maximin avait écrit une note d’adieu émotionnelle aux fans de Newcastle United.

« Il y a 4 ans, j’ai porté le maillot de Newcastle pour la première fois. À ce moment-là, je n’avais pas réalisé que non seulement j’étais sur le point de devenir un joueur de Newcastle, mais j’étais aussi sur le point de devenir un Geordie », a écrit le Français.

« Vous pourriez penser » beau message d’adieu « mais le sentiment est plus profond que tous les mots que je pourrais dire, dès les premiers mois où j’ai rencontré les gens de cette ville, je les ai vraiment compris et j’ai embrassé leur passion inébranlable, c’est pourquoi c’était si important pour moi de tout donner et si cela signifiait jouer blessé ou même ne pas faire de statistiques, je m’en fichais tant que cela aiderait mon équipe », a poursuivi le joueur de 26 ans.

« Croyez-moi, j’ai craqué pour Newcastle, j’ai eu de belles opportunités de partir pendant les jours sombres, mais c’était trop tard j’étais déjà amoureux, je voulais, j’avais besoin, je devais rester pour aider mon équipe à sauver le club de Premier La relégation de la ligue parce que cela signifiait le monde pour moi. »

« Bien sûr, pendant ces jours sombres, certains ont pu avoir des doutes, mais j’ai toujours cru en ce club et regardez où nous en sommes aujourd’hui, c’est tellement beau. Je quitte Newcastle comme il aurait toujours dû être et c’est mon plus grand trophée car j’en ai fait partie », a poursuivi Saint-Maximin dans sa note.

« Un profond merci à vous TOUS, mes coéquipiers, les fans fidèles, le staff, le Club, etc… J’ai vu tous vos messages, merci et même si ce chapitre est terminé, l’histoire ne s’arrête jamais. Newcastle est à la maison maintenant, je continuerai d’être votre plus grand supporter, je regarderai chaque match et tant que le club continuera de gagner, je serai l’homme le plus heureux du monde… et c’est sûr que vous me reverrez. »

« Je t’aime, je t’aime sincèrement, je t’aime comme un frère Geordie. Geordie un jour, Geordie toujours », a-t-il conclu.

Saint-Maximin a été exclu de la tournée de pré-saison de Newcastle aux États-Unis, le manager Eddie Howe déclarant que le club devait vendre un joueur pendant cette fenêtre en raison du règlement du fair-play financier de l’UEFA.

Le Fonds d’investissement public, qui est le fonds souverain de l’Arabie saoudite, détient respectivement 75 % et 80 % d’Al-Ahli et de Newcastle.

Saint-Maximin a rejoint une liste croissante de noms de renom pour déménager au Moyen-Orient, avec le vainqueur du Ballon d’Or Karim Benzema, N’Golo Kante et Ruben Neves parmi ceux qui ont suivi les traces de Cristiano Ronaldo, qui a déménagé à Al- Nasr en janvier.

(Avec les contributions des agences)