Allan McGregor: le gardien des Rangers accepte un nouveau contrat d’un an | Nouvelles du football

Le gardien des Rangers Allan McGregor a accepté une prolongation de contrat d’un an.

L’accord amènera le joueur de 40 ans dans une 16e année dans la première équipe avec le club sur deux périodes.

Son contrat a expiré cet été et on pensait qu’il était sur le point de partir après avoir participé aux dernières minutes de leur victoire en finale de la Coupe d’Écosse contre Hearts.

McGregor a décidé de rester dans l’équipe de Giovanni van Bronckhorst alors que les Rangers cherchent à récupérer le titre de Premiership écossaise du Celtic.

McGregor a joué un rôle clé lorsque l’équipe d’Ibrox a atteint la finale de la Ligue Europa la saison dernière, compensant la déception d’avoir raté la finale de la Coupe UEFA en raison d’une blessure en 2008.

« Je suis évidemment ravi », a déclaré McGregor sur le site officiel du club.

« À la fin de la saison dernière, il y avait beaucoup de matchs et beaucoup de concentration sur les matchs.

« J’ai ensuite eu quelques semaines de vacances et j’y ai vraiment réfléchi et j’en ai parlé à beaucoup de gens, et tout le monde a dit de jouer aussi longtemps que possible.

« Après la pause, c’est ce que je pensais moi-même, alors nous y sommes. »

Ce sera la 16e saison du joueur de 40 ans chez les Rangers, sur deux périodes





Le manager Van Bronckhorst est ravi d’avoir McGregor disponible pour une autre saison.

« Allan nous apporte une expérience et un leadership inestimables sur et en dehors du terrain, et je suis vraiment ravi qu’il ait choisi de rester avec nous pour une autre année », a-t-il déclaré.

« J’ai été vraiment impressionné par l’influence positive qu’il a sur nos joueurs, ainsi que par le dévouement dont il a fait preuve pour être toujours un atout précieux pour nous dans le sens du jeu à l’âge de 40 ans.

McGregor est le troisième joueur expérimenté à signer à nouveau après que Steve Davis, 37 ans, et Scott Arfield, 33 ans, aient accepté de nouveaux accords.