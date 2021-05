Allan McGregor: le gardien de but des Rangers nommé joueur de la saison SPFL | Actualités du football

Le gardien des Rangers Allan McGregor a été couronné joueur SPFL de la saison 2020/21.

Le joueur de 39 ans, qui est revenu à Ibrox pour un deuxième relais en 2018, a joué un rôle essentiel dans la première saison des Rangers depuis 2011, gardant 16 feuilles blanches en Premiership écossais.

McGregor, qui a signé un nouvel accord avec les Rangers en avril pour prolonger son séjour de 12 mois supplémentaires, a fait 420 apparitions pour le club de Glasgow depuis ses débuts en 2002.

Le patron des Rangers, Steven Gerrard, qui a été nommé manager de la saison SPFL, admet que de nombreux membres de son équipe méritaient le prix, mais il était plein d’éloges pour la forme impressionnante du gardien de but vétéran cette saison.

« Je pense qu’il y avait d’autres noms qui auraient été en lice de notre point de vue, je pense que nous avons eu des performances vraiment constantes tout au long de la saison », a déclaré Gerrard.

«Mais je ne peux pas contester la décision de Greegsy, il a été magnifique pour moi.

« Il a réalisé des performances de classe mondiale et certains des arrêts que je l’ai vu faire cette saison que je ne l’ai jamais vu faire auparavant étaient tellement mérités et je suis vraiment content pour lui. »

















Le défenseur des Rangers Connor Goldson affirme que personne ne mérite plus ce prix que McGregor, dont le rythme de travail « est une véritable inspiration pour chaque joueur ici ».

« Il le mérite. Il nous a sauvés tant de fois et c’est un plaisir d’avoir un si grand gardien derrière nous – deux gardiens derrière nous, vous avez vu Jon McLaughlin cette semaine et je pense que cela pousse encore plus Greegsy », a déclaré Goldson.

« À son âge, ce serait si facile de lever le pied et d’attendre les matchs de football, mais dès qu’il entre sur le terrain d’entraînement, il est le même Greegsy que vous voyez tous les jours de match et c’est tellement spécial. chose en tant que footballeur et il n’est pas étonnant qu’il ait eu la carrière qu’il a eue.

«Il le fait encore à ce jour en raison de la façon dont il travaille au quotidien.

« Il est toujours la première personne dans le gymnase à faire son programme et est toujours l’un des meilleurs entraîneurs. Je pense qu’il le mérite plus que quiconque à cause du travail qu’il met au jour le jour. »