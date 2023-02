Allan A. Ryan, qui a traqué les nazis cachés en Amérique, décède à 77 ans

M. Ryan, décédé le 26 janvier à 77 ans, dirigeait le Bureau des enquêtes spéciales du ministère américain de la Justice, une unité désignée pour trouver et expulser toute personne aux États-Unis qui avait aidé les nazis. Au cours de son mandat de 1980 à 1983, M. Ryan et son équipe ont suivi des pistes dans le monde entier, notamment en recueillant des dépositions de témoins en Union soviétique.

Poursuivant au moins 25 procédures d’expulsion, M. Ryan a remporté des procès contre Feodor Fedorenko, un gardien du camp d’extermination polonais de Treblinka découvert dans le Connecticut travaillant dans une usine de laiton, et Wolodymir Osidach, un policier ukrainien qui a rassemblé des Juifs et a immigré à Philadelphie, où il a travaillé dans un abattoir.

“Le genre de personnes avec lesquelles nous avons affaire étaient, dans l’ensemble, des tueurs très brutaux pendant plusieurs années de leur vie et sont devenus des citoyens modèles ici”, a déclaré M. Ryan au Boston Globe. «Ils n’ont pas de musées nazis dans leurs sous-sols. Ils ont beaucoup à cacher dans leur passé, et la façon dont vous le faites est de rester discret et de ne pas attirer l’attention sur vous.