Allaitement : quelles sont les alternatives

Formules hydrolysées : Avec ceux-ci, la protéine a été décomposée en plus petits morceaux (hydrolysée), pour la rendre plus facile à digérer. Les formules partiellement hydrolysées peuvent soulager les symptômes d’inconfort intestinal. Les formules largement hydrolysées sont un bon choix si vous pensez que votre tout-petit a des allergies alimentaires.

Formules à éviter

Pour un œil non averti, certains ingrédients des préparations commerciales ne semblent pas très sains pour un nourrisson. Les parents qui souhaitent utiliser une formule plus naturelle ou plus saine (basée sur leur propre vision du naturel et du sain) peuvent se tourner vers des marques européennes, achetées sur Internet. Ou ils peuvent faire leur propre formule à la maison.

Les experts médicaux mettent en garde contre les deux choix. Voici quelques raisons.

Formule importée. Hipp et Holle sont deux marques européennes devenues populaires auprès de certains parents américains. Ils ne sont pas non plus enregistrés auprès de la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis, ce qui les rend illégaux ici. En tant que tels, ils ne sont pas soumis à l’examen de la FDA et ils sont vendus en ligne aux consommateurs américains via des distributeurs tiers.

Les fabricants n’ont pas à suivre les directives de sécurité de la FDA, qui sont conçues pour protéger la formule contre la falsification, la contamination, l’expédition inappropriée ou le stockage inapproprié.

Formule maison. Faire du lait maternisé avec des « ingrédients entièrement naturels » est sûrement un acte d’amour, mais le résultat pourrait nuire à votre enfant. Pourquoi?

La formule commerciale a été largement étudiée. Les ingrédients fournissent un équilibre spécifique de nutriments pour répondre aux besoins de votre bébé. Vous ne pourrez peut-être pas recréer cela dans votre cuisine. “Les préparations maison peuvent ne pas fournir l’équilibre approprié entre l’eau, les protéines, les glucides, les lipides, les vitamines et les minéraux qui sont standard dans les préparations pour nourrissons”, déclare Meek.