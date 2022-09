Alla Pugacheva: La pop star russe dénonce la guerre en Ukraine et demande à être nommée agent étranger en solidarité avec son mari anti-guerre | Nouvelles du monde

Une chanteuse russe a dénoncé la guerre de Vladimir Poutine en Ukraine et demandé à être inscrite sur la liste des agents étrangers de son pays en solidarité avec son mari.

Le mari d’Alla Pougatcheva, le chanteur et présentateur de télévision Maxim Galkin, a été inscrit vendredi sur le registre des agents étrangers par le ministère russe de la Justice.

Sa critique de la Russie pour avoir envoyé des troupes en Ukraine l’a mis du mauvais côté des autorités dans un pays où la dissidence est de plus en plus risquée.

Il est accusé d’avoir mené des activités politiques au nom de l’Ukraine et d’avoir reçu des fonds ukrainiens.

Mme Pugacheva a déclaré sur Instagram: “Je vous demande de m’inclure dans les rangs des agents étrangers de mon pays bien-aimé car je suis solidaire de mon mari.”

Elle a décrit M. Galkin comme un “vrai et incorruptible patriote” qui veut “la prospérité pour sa patrie, la paix, la liberté d’expression”.

Elle a également déclaré que les “objectifs illusoires” du Kremlin en Ukraine “rendent notre pays un paria et la vie de nos citoyens extrêmement difficile”.

Être qualifié d’agent étranger a des connotations négatives de l’ère soviétique et c’est quelque chose qu’une personne doit déclarer en évidence sur tout le contenu qu’elle publie.

Ils sont également confrontés à de lourdes exigences financières et bureaucratiques.

Mme Pugacheva, 73 ans, est l’une des chanteuses les plus célèbres et les plus populaires de Russie, ayant lancé sa carrière à l’époque soviétique.

Elle a été décorée de nombreuses fois depuis lors.

M. Galkin, 46 ans, est son cinquième mari et ils se sont mariés en 2011.

M. Galkin a été exclu de son émission aux heures de grande écoute en avril après avoir condamné une frappe de missile qui a tué un enfant de trois ans en Ukraine.

Il a également perdu plusieurs contrats publicitaires en raison de ses opinions anti-guerre.