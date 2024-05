All We Imagine as Light : l’histoire de la fraternité indienne reçoit des critiques élogieuses à Cannes

Légende, Le film de Kapadia suit deux femmes naviguant entre carrière et amour à Mumbai

Auteur, Aseem Chhabra, Cannes

Rôle, Cinéaste

25 mai 2024

Le nouveau film du cinéaste indien Payal Kapadia s’ouvre sur des scènes de rue de Mumbai contemporaine.

Mais All We Imagine as Light ne nous montre pas le Mumbai riche et élitiste des stars de Bollywood et des industriels milliardaires. Au lieu de cela, le cinéaste superpose aux images de rue les voix de véritables immigrants de Mumbai, qui sont le cœur de la ville.

Il s’agit du premier long métrage narratif de Kapadia et il a été présenté en première jeudi soir dans la section compétition principale du Festival de Cannes. Le film a reçu une standing ovation de huit minutes.

C’est une réussite importante pour le cinéaste, mais aussi pour l’Inde. C’est la première fois depuis 30 ans qu’un film indien est présenté dans la section principale de la compétition cannoise. Kapadia, 38 ans, partage la vedette et la possibilité de remporter l’un des prestigieux prix du festival avec Francis Ford Coppola, Yorgos Lanthimos, Ali Abbasi, Jacques Audiard et Jia Zhangke.

Légende, All We Imagine as Light est le premier film indien projeté en compétition officielle à Cannes depuis 30 ans

Au cours des quatre dernières décennies, les films indiens ont plutôt bien réussi sur le circuit des festivals mondiaux.

Salaam Bombay de Mira Nair a remporté la Caméra d’Or au Festival de Cannes 1988. Quelques jours avant les attentats terroristes du 11 septembre, le classique Monsoon Wedding de Nair, sorti en 2001, a remporté le Lion d’or au Festival du film de Venise.

Le célèbre film du réalisateur Ritesh Batra en 2013, The Lunchbox, a remporté le Grand Golden Rail Award à Cannes. Et plus tôt cette année, Girls Will Be Girls du réalisateur Shuchi Talati a reçu le Grand Prix du Jury et du Public au Festival du Film de Sundance.

Mais la possibilité d’une Palme d’Or ou de l’un des autres prix clés de Cannes a jusqu’à présent échappé à l’Inde – le plus grand pays producteur de films au monde. Cette année, grâce au film émouvant et magnifiquement réalisé de Kapadia, l’Inde a de bonnes chances de gagner.

Les critiques sont déjà très élogieuses. Le Guardian, dans sa critique cinq étoiles, le décrit comme « glorieux… une histoire captivante et pleine d’humanité ». La critique met le film sur un pied d’égalité avec Mahanagar (La Grande Ville) et Aranyer Din Ratri (Jours et nuits dans la forêt) de Satyajit Ray. Et IndieWire, dans sa critique de qualité A, affirme que le drame de Kapadia donne à Mumbai un regard romantique, comme en témoigne la façon dont « les gens occupent leur espace… que ce soit seuls ou en partage ».

Légende, Les critiques ont été pleines d’éloges – The Guardian l’appelle « une histoire captivante pleine d’humanité ».

Fille de la célèbre artiste indienne Nalini Malani, Kapadia connaît très bien Mumbai, une ville multiculturelle et diversifiée.

« C’est aussi un endroit où il est un peu plus facile pour les femmes de travailler que dans de nombreux autres endroits du pays », explique Kapadia.

« Je voulais faire un film sur les femmes qui quittent leur foyer pour aller travailler ailleurs. »

Dans All We Know as Light, Kapadia retrace la vie et les luttes de deux infirmières indiennes de l’État du Kerala, dans le sud du pays, travaillant dans un hôpital et vivant ensemble dans un petit appartement encombré à Mumbai.

Une infirmière – Prabha (Kani Kusruti, qui a joué un rôle de soutien dans Girls Will Be Girls) – est mariée. Son mari travaille désormais en Allemagne et ne communique presque jamais avec elle. Mais soudain, elle reçoit un cadeau surprise de son mari : un cuiseur à riz. Elle serre la machine dans ses bras, comme si c’était le dernier signe d’amour de son mariage.

Légende, All We Imagine As Light est l’un des quatre films de la compétition cannoise réalisés par une femme

La deuxième infirmière, Anu (Divya Prabha), est plus aventureuse et entretient une romance secrète avec un jeune musulman Shiaz (un charmant jeune acteur, Hridhu Haroon) également originaire du Kerala.

Anu est hindoue et sa famille n’approuverait pas sa relation avec Shiaz.

L’environnement encombré de Mumbai, avec 22 millions d’habitants réclamant de l’espace et la dure saison de la mousson, ne permettent pas à Anu et Shiaz d’avoir une certaine intimité.

Mais soudain, une troisième infirmière de leur hôpital – Parvaty (Chhaya Kadam, à l’affiche dans deux films à Cannes cette année) – décide de quitter la ville, contrainte par le réaménagement d’un bidonville pour riches de la ville.

Serait-ce l’occasion de changer le cours de la vie de ces personnages ?

Légende, All We Imagine As Light est l’histoire des vrais immigrants de Mumbai qui font battre le cœur de la ville.

La politique de négociation de l’espace n’est pas différente des luttes des étudiants que Kapadia a capturées dans son dernier film – un documentaire intitulé A Night of Knowing Nothing.

Le film a été présenté en avant-première dans la section parallèle de la Quinzaine des Réalisateurs du festival de Cannes en 2022. Il a remporté l’Œil d’or « Golden Eye », le plus grand prix documentaire du festival.

Une nuit pour ne rien savoir a suivi la grève des étudiants de 2015 au prestigieux Institut indien du cinéma et de la télévision, géré par le gouvernement. Kapadia a fait partie de la grève et a finalement obtenu un diplôme en direction de l’institut en 2018.

Dans une interview en 2022, elle a décrit le documentaire comme une « lettre d’amour aux universités publiques et à ce qu’elles représentent – ​​un lieu où idéalement des personnes de toutes les couches de la société peuvent être ensemble et jouir de la liberté, à la fois intellectuelle et physique ».