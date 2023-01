“All The Single Ladies” d’OWN déballe les situations des filles secondaires

Cette semaine, OWN lance sa toute nouvelle série non scénarisée “All The Single Ladies”.

“All The Single Ladies” offre une vision provocatrice de l’intimité et des rencontres dans le monde moderne du point de vue des femmes noires à travers le pays. Chaque épisode mettra en vedette quatre femmes noires d’âges et de statuts relationnels différents assis pour explorer un sujet différent. Les conversations seront parfois comiques et parfois déchirantes, mais elles seront toujours réelles, authentiques et sincères dans le but commun de trouver et de vouloir l’amour.

Nous sommes ravis de partager plusieurs clips exclusifs de l’épisode de vendredi de “All The Single Ladies”, qui présentent des femmes partageant des histoires personnelles sur le moment où elles ont découvert que leurs proches étaient infidèles. Une femme a été particulièrement ingénieuse pour découvrir la vérité en utilisant le téléphone portable et Snapchat de son partenaire.

Le premier clip décrit certaines des façons les plus folles dont les femmes présentées dans l’émission ont découvert que leurs partenaires trichaient :

Notre cœur se brise pour toutes ces femmes, en particulier la femme qui était enceinte lorsqu’elle a appris que son homme avait une autre petite amie enceinte au MEME MOMENT !!!

Combien d’entre vous peuvent s’identifier? Voici la description complète de l’épisode “Side Chicks”:

Imaginez être enceinte et nouvellement mariée, seulement pour découvrir que le père de votre enfant a triché ? Ou réaliser que votre petit ami de longue date vit une vie séparée avec quelqu’un d’autre ? Ou voir sur les réseaux sociaux que votre petit ami a mis son ex-femme enceinte ? Après avoir appris que leurs partenaires ont été infidèles, quatre femmes doivent faire des choix douloureux concernant leurs relations.

Voici le deuxième clip exclusif, où les femmes en vedette discutent de ce qu’il faut faire lorsque vous découvrez que votre homme a un téléphone secret et une vie.

Nous sommes choqués qu’elle ait pu se rendre à l’aéroport sans qu’il se rende compte qu’il manquait cet autre téléphone.

On dirait que cet épisode sera un doozy. Appuyez sur le flip pour un dernier clip et un aperçu des futurs sujets abordés cette saison sur “All The Single Ladies”.