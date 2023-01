“All the Beauty and the Bloodshed” raconte la lutte pour purger le nom d’une famille du monde de l’art

Pour vous tenir au courant, Culture Queue est une série continue de recommandations de livres à lire, de films à regarder, de podcasts et de musique à écouter.

La campagne de la photographe américaine Nan Goldin pour faire honte aux galeries et aux musées de couper les liens avec les familles Sackler, les propriétaires du fabricant OxyContin Purdue Pharma, était toujours sous un objectif – cela faisait partie de son objectif. À partir de 2018, un certain nombre de manifestations bruyantes dans certaines des meilleures institutions du monde de l’art, dont le Met, le Guggenheim et le Louvre, ont été conçues pour attirer autant de publicité que possible, car elles soulignaient les horreurs de l’épidémie d’opioïdes aux États-Unis et a souligné le rôle de Purdue Pharma dans cette affaire. Ils se sont révélés très efficaces.

Parmi ceux qui ont documenté les manifestations, il y avait Goldin elle-même, travaillant avec le groupe d’activistes qu’elle a cofondé appelé PAIN (Prescription Addiction Intervention Now). Sachant que l’artiste voulait créer un film sur ce qu’ils faisaient, le groupe a filmé avec des amis producteurs pendant des mois jusqu’à ce que Goldin rencontre Laura Poitras, une réalisatrice oscarisée qui en ferait une réalité.

De cette façon, le documentaire de Poitras, désormais nominé aux Oscars, “Toute la beauté et l’effusion de sang”, a commencé entre les mains de son sujet – et tout comme l’une des propres œuvres de Goldin, il s’est retrouvé dans un endroit très différent de celui où il a commencé. .

Pour Poitras – dont le documentaire “Citizenfour”, lauréat d’un Oscar en 2015, a exploré comment le lanceur d’alerte Edward Snowden s’en est pris au gouvernement américain au sujet de ses pratiques de surveillance – la situation de Goldin ressemblait initialement à une autre histoire de David et Goliath. La photographe dit qu’elle avait survécu à une dépendance à l’OxyContin, qu’elle avait commencé à prendre après une opération chirurgicale en 2014, et qu’elle utilisait son influence pour appeler ce qu’elle considérait comme du “lavage d’art” – ou utiliser des investissements culturels pour détourner l’attention de la controverse – sur le une partie des Sackler, qui ont précédemment nié les actes répréhensibles liés à la crise des opioïdes. Mais après que Goldin ait commencé à se confier à Poitras, le portrait de l’artiste a changé; tout comme l’histoire que les deux finiraient par raconter.

“All the Beauty and the Bloodshed” présente les archives photographiques de l’artiste. Montré ici est “Autoportrait avec dos rayé après le sexe,” Londres, 1978, par Nan Goldin. Crédit: Avec l’aimable autorisation de Nan Goldin

“All the Beauty and the Bloodshed”, qui n’est devenu que le deuxième documentaire à remporter le Lion d’or du meilleur film au Festival du film de Venise 2022, et est également nominé pour un BAFTA, commence en 2018. Il fait suite à la campagne réussie de Goldin, qui a conduit de nombreuses galeries de premier plan à refuser l’argent Sackler, et le Met, le Louvre et d’autres ont finalement purgé le nom Sackler des bâtiments. (Après que Purdue Pharma a déposé son bilan en 2019, la société et les familles Sackler ont conclu un règlement d’opioïdes de 6 milliards de dollars avec un groupe d’États et le district de Columbia en 2022. Dans le cadre de l’accord, ils ont accepté d’autoriser toute institution ou organisation à l’échelle nationale de supprimer le nom Sackler des installations et des programmes universitaires, médicaux et culturels, des bourses et des dotations, tant que les Sackler ont été informés en premier et que les annonces concernant la suppression du nom ne “dénigrent” pas les familles.)

Entrelacé avec ce fil est un récit provocant et dévastateur des décennies d’activisme et de vie de l’artiste au sein de la sous-culture LGBTQ de New York. Ensuite, il y a l’histoire de la propre tragédie familiale de Goldin.

Cycle de stigmatisation mal placée

Goldin est surtout connue pour sa série de diaporamas photographiques avant-gardistes et anti-tabous “The Ballad of Sexual Dependency”. Mettant en vedette l’artiste, ses amis et des personnalités de la contre-culture du New York des années 1970 et 1980, il s’agit d’une masterclass en conservation qui continue d’évoluer à ce jour. Une diapositive entre, une diapositive sort ; de nouvelles images sont rapprochées, de nouvelles harmonies et juxtapositions se forment. La séquence évolue, et avec elle, l’histoire qu’elle raconte.

La notion de reconfiguration est celle que Poitras adopterait lorsqu’elle a commencé à en apprendre davantage sur la sœur aînée de Goldin, Barbara, qui est finalement devenue la ligne directrice émotionnelle du film.

Nan Goldin (à droite) et sa sœur, Barbara, se tenant la main. Crédit: Avec l’aimable autorisation de Nan Goldin

Barbara, qui était attirée par les femmes, était une “jeune femme rebelle, sexuelle, qui résiste au statu quo, à une époque où la société n’acceptait pas cela au début des années 60”, a déclaré Poitras. Elle a été qualifiée de malade mentale et institutionnalisée, et s’est suicidée à l’adolescence. Son histoire, décrite dans le diaporama de Goldin “Sisters, Saints and Sibyls” en 2004, a laissé Poitras “naufragé”, mais elle a estimé que l’inclure dans le documentaire était “important pour comprendre le travail de Nan – et Nan était d’accord”. (Une grande partie de l’œuvre de Goldin et du film de Poitras est consacrée à Barbara.)

Poitras s’est assis avec Goldin pour une série d’entrevues hors caméra pendant la réalisation du documentaire. Goldin apportait des photos de famille et demandait plus d’interviews, invitant le réalisateur à creuser plus profondément, se souvient Poitras. La campagne Sackler a peut-être été le “crochet pour moi en tant que cinéaste”, a déclaré le réalisateur, mais “ce qui est arrivé à (Barbara), je pense, est vraiment le cœur du film”.

Rejetée, honteuse et niée de sa vérité avec de terribles conséquences, les stigmates qui ont contribué à la mort de Barbara trouvent un écho dans la crise du VIH/sida dont Goldin a été témoin plus tard et dans l’épidémie d’opioïdes qui continue de faire rage. La nature cyclique de ces calamités générationnelles a été renforcée par Goldin utilisant des “die-ins” – la tactique de signature du groupe d’activistes VIH / SIDA ACT UP à la fin des années 1980 et 1990 – dans ses protestations contre les Sackler.

Briser ce cycle de stigmatisation est devenu une mission pour Goldin ; c’est pourquoi elle a décidé de parler à Poitras de son passé de travail du sexe, de son expérience en tant que survivante de violence conjugale, d’une surdose d’OxyContin et de son séjour en cure de désintoxication. “Les mauvaises choses sont gardées privées dans la société, et cela détruit les gens”, a déclaré l’artiste dans le film.

Goldin manifestant devant le palais de justice fédéral de White Plains, New York, le 9 août 2021. Crédit: Andrew Lichtenstein/Corbis News/Corbis via Getty Images

Une histoire sans concession

Même avec un sujet aussi franc, Poitras et ses chercheurs ont continué à creuser.

“Il y a un risque ou un danger avec les interviews où les gens ont leur récit et ils le répètent en quelque sorte”, a déclaré Poitras. “J’essayais de m’éloigner du scénario.”

Les chercheurs ont trouvé des morceaux du passé de Goldin que même elle n’avait pas vus, comme un rare film 8 mm de Provincetown, Massachusetts, mettant en vedette le réalisateur culte John Waters et ses muses, les acteurs Cookie Mueller et Divine, des icônes queer qui faisaient partie des amis de Goldin. Poitras a présenté à Goldin les images lorsqu’ils ont parlé.

« J’étais très concentré à essayer de rendre les choses présentes, a dit Poitras. “J’essayais de chercher des choses pour m’aider à me centrer sur le passé qui m’intéressait.”

“All the Beauty and the Bloodshed” tisse des images historiques avec des vidéos contemporaines et présente également les archives photographiques de l’artiste, superposées avec l’audio des interviews de Goldin. Les mots de Goldin offrent un nouveau contexte à des images qui en disaient déjà long – des photos comme “Nan un mois après avoir été battue” (1984) ou celles prises à l’intérieur de Tin Pan Alley, un bar entièrement composé de femmes à Times Square à New York. Ces retours en arrière ne sont ni gratuits ni égoïstes entre les mains de Poitras ; en raison des thèmes cycliques que le film explore, presque toujours, le passé est au service du présent.

En tant qu’artistes-reporters, Poitras a déclaré qu’elle et Goldin partageaient une partie du même ADN de narration (avant de remporter un Oscar pour son documentaire sur Snowden, Poitras faisait partie des journalistes dont les reportages sur le lanceur d’alerte de la NSA ont remporté un prix Pulitzer en 2014).

“Je pense que son regard sur la photographie est à un autre niveau, mais cela me permet d’être dans des endroits où je ne serais pas autrement. Pour traverser la peur et avoir une voix”, a déclaré la réalisatrice. “Je me sens très, très en accord avec ce dont Nan parle en termes de caméra comme moyen d’accéder à la vérité – à la fois la vérité émotionnelle et la vérité historique.”

L’histoire de la crise des opioïdes racontée par “All the Beauty and the Bloodshed” est souvent crue et sans compromis. Même au lendemain du règlement des opioïdes de 2022, le réalisateur reste vigilant.

“Ce sont des gens très puissants, des gens riches qui ont une armée d’avocats”, a déclaré Poitras. “Nous nous sommes certainement préparés à ces attaques et nous y sommes préparés – et les accueillons, s’ils choisissent de nous poursuivre.”

CNN a contacté les représentants de plusieurs membres des familles Sackler pour commentaires et n’a pas reçu de réponse avant la publication. Purdue Pharma a répondu à la demande de commentaires de CNN sur le documentaire par une déclaration :

“Nous avons la plus grande sympathie et le plus grand respect pour ceux qui ont souffert de la crise des opioïdes, et nous nous concentrons actuellement sur la conclusion de notre faillite afin que les fonds nécessaires de toute urgence puissent être acheminés pour faire face à la crise”, lit-on en partie.

Nan Goldin et la réalisatrice Laura Poitras assistent au photocall de “All The Beauty And The Bloodshed” au 79e Festival international du film de Venise le 03 septembre 2022 à Venise, en Italie. Crédit: Kate Green/Getty Images Europe/Getty Images

Le film de Poitras a été monté en collaboration avec Goldin, avec des changements apportés même après sa première à Venise en septembre. Les ajustements ont tous été planifiés et budgétés, étant donné que les deux ont l’habitude de bricoler, a déclaré le réalisateur. Si un nouveau chapitre de la campagne de Goldin émergeait, le film, comme l’un des diaporamas des artistes, pourrait-il revenir au montage ?

“C’est verrouillé”, a déclaré Poitras. “Mais quoi qu’il en soit, ne m’en tiens pas rigueur. Je ne peux pas promettre.”

“All the Beauty and the Bloodshed” ouvre dans les cinémas britanniques le 27 janvier et est maintenant dans certains cinémas américains.

