All That Glitters déclare son premier vainqueur après une finale déchirante

KATHERINE Ryan a annoncé qu’Hugo Johnson était le tout premier champion de All That Glitters de la BBC.

Le joueur de 24 ans a été déclaré vainqueur du concours de fabrication de bijoux, où les trois concurrents restants ont reçu des bijoux coûteux avec lesquels travailler dans un défi final rongeant les ongles.

4 Hugo a été déclaré champion de la série Crédit: BBC

4 Tamara, Hugo et Dan ont dû s’affronter pour un dernier défi Crédit: BBC

Chargé de fabriquer un ensemble de boucles d’oreilles en perles et une coiffe de mariée, Hugo a affronté Tamara et Dan pour convaincre les juges Shaun Leane et Solange Azagury-Partridge.

Lors de l’annonce, il a dit: «Oh mon Dieu!

«Tant de gens à remercier. Ma famille, ma mère … c’est la raison pour laquelle je fais ça.

4 Katherine Ryan a animé la série Crédit: BBC

4 Les juges ont félicité Hugo pour son amélioration tout au long de la série Crédit: BBC

Solange a été parmi les premiers à le féliciter, et a déclaré: «Voir comment tu t’es épanoui tout au long de cette compétition a été vraiment inspirant et ça a été un vrai privilège. Toutes nos félicitations. »

Après l’annonce, Shaun a déclaré avoir choisi Hugo comme vainqueur après avoir été impressionné par cette «vision et cette motivation».

Il a dit: «Il est venu avec de l’ambition, de l’énergie, cette motivation et cette passion, je peux juste le voir s’épanouir et devenir un grand joaillier.»

All That Glitters est maintenant disponible dans son intégralité sur BBC iPlayer.