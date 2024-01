All of Us Strangers : le film d’Andrew Scott explore le traumatisme et la perte

Par Steven McIntosh

Journaliste de divertissement

il y a 27 minutes

Source des images, Photos de projecteur Légende, La star de Fleabag, Andrew Scott, joue dans All of Us Strangers, qui a été nominé pour six Bafta Film Awards

All of Us Strangers, un nouveau film nominé aux Bafta avec Andrew Scott, suit un homme d’âge moyen qui est attiré par la maison de son enfance et a une série de conversations avec ses parents au cours des semaines suivantes.

Il y a un rebondissement. Ses parents sont morts depuis plus de 30 ans.

Sa mère et son père, interprétés par Claire Foy et Jamie Bell, sont morts dans un accident de voiture alors qu’il était encore un garçon. Les interactions que le personnage, Adam, entretient avec eux au fil du film sont donc imaginées.

Adam ne peut que deviner quelles auraient pu être leurs réactions face à sa vie d’adulte ; son travail, sa personnalité et, surtout, sa sexualité. Ses parents ont toujours l’âge qu’ils avaient lorsqu’ils sont morts – c’est pourquoi les acteurs qui les jouent sont plus jeunes que Scott.

Adam – ni le spectateur – ne distinguent pas toujours facilement fantaisie et réalité. Adam mène sa vie dans une brume onirique, ce qui donne le ton du film. Le résultat est une pièce de cinéma mélancolique et captivante qui traite des thèmes du chagrin, de la perte, de l’identité et de l’isolement.

“Plus que tout, il s’agit de quelqu’un qui regarde en arrière pour comprendre comment aller de l’avant et avoir des conversations avec le passé pour se sentir plus en sécurité dans le monde”, a déclaré le réalisateur Andrew Haigh à BBC News.

“Il ne s’agit pas de la douleur viscérale d’un chagrin ou d’une perte immédiate”, poursuit-il. “Je voulais parler de la douleur à tous les niveaux, de toutes sortes de difficultés, de traumatismes et de pertes que vous rencontrez tous tout au long de votre vie.”

Source des images, Getty Images Légende, De gauche à droite : Claire Foy, Andrew Scott, le réalisateur Andrew Haigh et Jamie Bell

L’idée des conversations envisagées sera pertinente pour beaucoup de personnes qui ont perdu un proche. Il est naturel de souhaiter qu’un parent, un partenaire ou un ami soit en vie pour partager des moments du présent, et cela peut être un exercice de réflexion utile et réconfortant de réfléchir aux discussions que vous auriez souhaité avoir à l’époque – ou à celles que vous souhaiteriez pouvoir avoir maintenant.

“Tout type de perte, que ce soit à cause du décès ou du divorce des parents, de l’éclatement d’une famille, du départ d’un ami proche, quoi qu’il en soit, il y a ces choses dans notre vie qui laissent une empreinte”, dit Haigh.

“Ils sont toujours là et ils bouillonnent, ils grandissent et ils existent pour toujours. Et vous devez parfois les regarder en arrière et trouver un moyen de leur parler et de les découvrir à nouveau, parce que vous en avez besoin à mesure que vous avancez dans votre la vie, elle ne disparaît pas.

Prendre un film avec une prémisse aussi sombre et le transformer en quelque chose d’aussi agréable est tout un coup à réaliser – mais Haigh l’a fait à merveille. All of Us Strangers a été accueilli massivement par des critiques quatre et cinq étoiles depuis sa première aux festivals de films d’automne.

“C’est un exercice poignant et profondément mélancolique sur la tentative de relier le passé avec le présent, une enquête cosmique visant à résoudre tout ce qui n’a pas été dit grâce à une seconde chance qui n’a jamais existé.” » a écrit Tomris Laffly de The Wrap.

Source des images, Photos de projecteur Légende, Bell et Foy, tous deux plus jeunes que Scott, jouent ses parents – qui gardent dans la tête d’Adam l’âge qu’ils avaient lorsqu’ils sont morts.

David Rooney, du Hollywood Reporter, est d’accord : “Bien que cela se déroule dans un état de rêve brumeux enraciné dans la solitude d’Adam et la suspension émotionnelle qui l’a empêché d’avancer, ce n’est en aucun cas déprimant. C’est une chose de beauté, sincère et inoubliable.”

All of Us Strangers a été nominé pour six Bafta Film Awards, dont celui du meilleur film britannique et du meilleur réalisateur pour Haigh. Les nominations aux Oscars seront annoncées mardi.

Le film est basé sur le roman Strangers de Taichi Yamada de 1987 – mais bien que les éléments constitutifs soient similaires, il existe des différences notables entre le texte source et le film.

Le roman original, qui se déroule à Tokyo, se déroule comme « une histoire de fantômes plus traditionnelle », note Haigh. “Il y a une histoire d’amour hétérosexuelle à côté, sans aucun élément queer.”

Mais dans l’adaptation cinématographique, l’homosexualité d’Adam est au premier plan – et se manifeste à travers une relation qui se développe progressivement avec un homme plus jeune, Harry, l’un des seuls autres résidents de leur tour londonienne.

Harry, joué par Paul Mescal, la star d’Aftersun et Normal People, rencontre occasionnellement Adam dans et autour du bâtiment presque vide, conscient d’une certaine friction romantique entre eux.

Source des images, Photos de projecteur Légende, La star d’Aftersun, Paul Mescal (à gauche), joue le voisin d’Adam et une romance se développe entre les deux

Haigh, dont les films précédents incluent Weekend et 45 Years, dit qu’il était important qu’un acteur gay tel que Scott joue le rôle principal.

“Je voulais quelqu’un que je connaissais comme un acteur brillant, capable de traverser des transitions émotionnelles très difficiles dans ce film”, explique-t-il. “Mais je voulais aussi quelqu’un qui soit gay et qui puisse comprendre la nuance de ces choses dont on parle sous la surface ou en marge de l’histoire.”

“C’est une chose intéressante que beaucoup d’homosexuels doivent traverser. Et il est difficile d’expliquer que vous aviez quelque chose en vous qui, selon vous, pourrait vous séparer de vos parents et qu’ils vous rejetteraient pour cela.”

Adam a grandi dans les années 1980, une époque où la société acceptait beaucoup moins l’homosexualité, en particulier à la lumière de l’aggravation de la crise du sida, une maladie que beaucoup pensaient à l’époque, à tort, toucher presque exclusivement les homosexuels.

Haigh dit qu’il tenait à choisir un acteur qui “comprenait à un niveau viscéral la peur de devoir faire son coming-out, la peur du rejet, la peur de grandir dans l’ombre du Sida, tout ce qui a affecté une génération de personnes queer”. “.

Mescal, en revanche, n’est pas gay – même si son personnage apparaît dans beaucoup moins de scènes. L’acteur a fait valoir que le débat sur les acteurs hétérosexuels jouant des rôles homosexuels est simpliste et que le réalisateur et les intentions du film sont ce qui compte le plus.

“Cela dépend de qui est chargé de raconter l’histoire” Mescal a récemment déclaré au Sunday Times. “Le problème est qu’il y a eu tellement de performances queer au cinéma qui ont été offensantes, mais c’est parce que les cinéastes et les acteurs ont été négligents. Je ne pense pas que ce film existe dans cette conversation.”

Source des images, Photos de projecteur Légende, Le réalisateur dit qu’il était important qu’un acteur gay comme Scott joue le rôle principal

Pour commencer, les parents d’Adam ne sont pas ravis au départ d’entendre parler de sa sexualité. Mais ils ne le rejettent pas d’emblée. Au lieu de cela, ils semblent plus confus et curieux de connaître son style de vie. Ils s’échauffent progressivement au fur et à mesure qu’ils apprennent.

“C’était une période vraiment difficile pour beaucoup de gens, les parents étaient très réticents et le monde n’aimait pas les homosexuels à l’époque. C’est de toute façon ce que nous ressentions, en tant qu’homosexuels”, se souvient Haigh. “J’avais donc besoin qu’il y ait une vérité, j’avais besoin que les parents aient une réaction compliquée, mais j’avais aussi besoin qu’ils acceptent à la fin parce qu’Adam en avait absolument besoin.

“Et aussi”, ajoute-t-il, “c’est une réalité que si ces parents n’étaient pas morts, ils auraient acquis une compréhension de l’homosexualité et l’auraient accepté, parce que c’est ce que nous avons vu se produire dans le monde.”

Au Royaume-Uni – encore, à bien des égards, un pays à la lèvre supérieure raide – l’idée d’explorer et de discuter si profondément des sentiments et de la sexualité pourrait fonctionner pour un film, mais constituer une perspective horrible en réalité.

“Nous n’arrivons pas à dire les choses que nous devons dire”, reconnaît Haigh. “Mais je pense que les Britanniques sont doués pour exprimer ces sentiments sans avoir ces conversations. Les Américains pensent souvent que nous sommes réprimés et ne veulent pas en parler. Je ne pense pas que ce soit vrai, je pense que nous faire les choses légèrement différemment.

“Nous pouvons préparer une tasse de thé pour quelqu’un, et c’est une expression d’amour, sans que nous ayons besoin de dire ‘Je t’aime’. Nous faisons les choses d’une manière qui exprime nos sentiments émotionnels, simplement par d’autres méthodes.”