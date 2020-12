Jeudi, à l’occasion de la Journée internationale du handicap, un tournoi de cricket en fauteuil roulant a été organisé par l’organisation nationale de cricket à Indore, dans le Madhya Pradesh. Les joueurs étaient tous masqués, compte tenu de la coronavirus SOP.

Des matchs de cricket similaires ont également eu lieu à Ujjain et Bhopal, a rapporté l’ANI. L’événement de cricket a été organisé par le département de la justice sociale et du bien-être des personnes handicapées de Madhya Pradeh et l’administration du district, a déclaré le responsable des sports d’Indore, Joseph Baksala, selon l’ANI.

Madhya Pradesh: Un tournoi de cricket en fauteuil roulant a été organisé par l’organisation nationale de cricket à Indore hier, à l’occasion de la Journée internationale des handicapés. (3,12) pic.twitter.com/SNuez4i521 – ANI (@ANI) 4 décembre 2020

Chaque équipe avait 11 joueurs et 10 overs ont formé le match. Shahzad Ali, le capitaine de l’équipe Indore, a également participé à l’événement.

« J’ai été étonné de voir sa volonté. J’ai l’impression qu’il a plus de talent que moi », a déclaré Joseph à propos d’Ali.

Ali a joué de nombreux matches nationaux. « Je joue pour le Madhya Pradesh depuis 2016. Je suis pleinement engagé dans la cause des personnes handicapées. J’ai une maladie où mes os se cassent très facilement. Mais j’avais la volonté de faire quelque chose. ne laissez pas le handicap vous submerger », dit-il.

« C’est la première fois que ce type de programme est organisé à Indore. Le gouvernement devrait soutenir davantage de tels événements », a déclaré Ali.

La célébration annuelle de la Journée internationale des handicapés est suivie dans le monde entier le 3 décembre. Cette journée a été créée par la résolution 47/3 de l’Assemblée générale des Nations Unies en 1992 et vise à promouvoir le bien-être et les droits des personnes handicapées. dans tous les domaines de la société et du développement. La journée vise également à faire prendre conscience de la situation dans tous les aspects de la vie sociale, politique, économique et culturelle.

L’Assemblée générale des Nations Unies en 1976 a proclamé 1981 Année internationale des handicapés. Il fallait un plan d’action aux niveaux national, régional et international. Les principaux objectifs de l’initiative étaient la réadaptation et la prévention des handicaps et l’égalité des chances. La décennie 1983-1992 a été déclarée par l’Assemblée générale Décennie des handicapés des Nations Unies. Il a été fait pour fournir un calendrier clair dans lequel les gouvernements et les organisations mettront en œuvre les entreprises recommandées dans le Programme d’action mondial.