Le classique de Noël de Mariah Carey, All I Want for Christmas Is You, a enfin atteint la première place des charts britanniques, 28 ans après sa sortie.

La chanson festive, sortie en 1994, n’a atteint que la deuxième place de la Official Charts Company, UK Top 40, malgré son énorme popularité.

Mais maintenant, la superstar de 50 ans est entrée dans l’histoire alors que sa chanson emblématique occupe la première place du classement rival The Official Big Top 40 – l’émission de cartes de la radio mondiale sur leurs réseaux Capital et Heart.

La chanson n’a atteint que la sixième place du classement mondial les années précédentes, mais grâce à une énorme poussée des fans, Mariah est fermement assise au sommet.







Les fans de la sensation de chant ont fait campagne pour que son morceau festif frappe le grand moment.

Le grand fan Jeffrey Ingold a été le visage de la poussée, se rendant sur Twitter pour encourager les amateurs de musique à diffuser sa chanson.

«Personne ne mérite plus un UK # 1 que @MariahCarey et je suis donc allé à la télévision nationale pour parler de ce moment historique et de ma reine festive!» il a tweeté plus tôt cette semaine, partageant un clip de lui sur les nouvelles de Channel Five.

«Je ne peux même pas dire à quel point c’est excitant», a-t-il pu l’entendre dire dans la vidéo.

«Je sais ce que cela signifiera pour Mariah. Elle se soucie tellement de sa musique et elle adore Noël.







«C’est ce qui me fait aimer Noël et cette chanson capture l’esprit de Noël pour tant de gens.»

Flattée, Mariah a vu le tweet et a répondu en jaillissant: «Merci Jeff! Maintenant, nous ne pouvons qu’espérer y arriver. »

Pendant ce temps, Mariah est revenue à ce qu’elle faisait de mieux récemment: publier plus de chansons de Noël.

Elle a sorti une nouvelle version d’un autre morceau festif la semaine dernière, alors qu’elle faisait équipe avec Jennifer Hudson et Ariana Grande pour une mise à jour de «Oh Santa!» De 2010.