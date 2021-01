Aljaž Škorjanec de Strictly Come Dancing a rompu tout lien avec le monde pendant un mois.

Le danseur professionnel, 30 ans, a éteint son téléphone après avoir découvert qu’il «se débattait» fin 2019.

Aljaž et Janette Manrara ont été forcés d’annuler une série de tournées de danse qu’ils avaient alignées pour 2020 au milieu de la pandémie de coronavirus.

Pendant qu’ils se cachaient chez eux, Aljaž a utilisé ce temps pour « ne rien faire ».

« En 2019, j’ai eu une semaine de congé et elle a été divisée en jours », a déclaré Aljaz au podcast Power of 10 avec Graham Bell.







(Image: Aljaž Škorjanec / Instagram)



« J’ai littéralement eu sept ou huit jours de congé dans l’année. »

Le chorégraphe prenait le temps de marcher et de prendre l’air à la maison.

Il a poursuivi: « J’avais vraiment du mal à la fin de 2019. Donc, lorsque notre tournée en 2020 a été annulée, j’ai juste dit: » Je vais saisir cette opportunité et ne rien faire. «







(Image: BBC)



« Alors j’ai éteint mon téléphone pendant un mois. Je me suis vraiment éteint mentalement et physiquement. La seule chose que je ferais est d’aller me promener juste pour respirer. »

Aljaž et Janette vivent heureux ensemble depuis 10 ans, mais ils ont toujours travaillé.







(Image: Instagram)



Le danseur professionnel a avoué que c’était « intéressant » pour le couple de s’adapter à la maison sans en faire beaucoup cette année.

«Janette et moi sommes restés dans cet appartement pendant des mois. Nous vivons ensemble depuis 10 ans mais nous avons toujours travaillé aussi», a-t-il expliqué.

« C’était donc intéressant d’apprendre la dynamique de nous deux étant à la maison mais ne faisant pas grand-chose. »









Aljaž et Janette jouent tous les deux le rôle de danseurs professionnels dans Strictly Come Dancing.

Le couple s’est marié en 2017.