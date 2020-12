La star de Strictly Come Dancing, Aljaz Skorjanec, affirme que son expulsion de la série a rendu plus difficile de voir sa femme Janette Manrara.

La danseuse professionnelle, qui était en partenariat avec Radio 1 DJ Clara Amfo, a été expulsée de l’émission le week-end dernier.

Il a expliqué à quel point il était difficile de passer du temps avec sa femme, car ils ont dû suivre des règles strictes de distanciation sociale en studio, mais avec Aljaz hors de la compétition, cela ne fera qu’empirer les choses.

Les horaires de travail du couple sont mouvementés en raison des répétitions exténuantes pendant des heures chaque jour tout au long de la compétition.

Ils se sont mariés en 2017, mais cette année, ils ont été contraints de vivre séparés pour la première fois depuis plus d’une décennie alors qu’ils se déplaçaient dans des bulles avec leurs partenaires de danse pour le spectacle.







(Image: Internet inconnu)



Le joueur de 30 ans a expliqué comment les deux hommes parviennent à contourner leurs emplois du temps chargés afin de passer du temps ensemble.

Aljaz a déclaré au podcast The Power of 10 de Decathlon: « Nous pouvons nous voir un vendredi et un samedi dans le studio, en restant évidemment à deux mètres de distance.

« Mais nous sommes tellement concentrés, vous savez, avec des emplois, donc pour le moment c’est OK parce que nous sommes tellement occupés, mais si l’un de nous [were to] être éliminé et puis… l’un de nous [would] doivent être seuls à la maison. C’est [when] Je pense que cela deviendrait un peu plus difficile. «







(Image: BBC)







(Image: Images de PA Wire / Press Association)



La star de la télévision a également révélé qui serait son partenaire de danse célébrité de rêve dans la série de longue date de la BBC.

Aljaz adorerait danser avec personne d’autre que sa superbe femme.

« Tu sais, j’ai eu la chance d’avoir huit célébrités incroyables [in] mon temps Strictly jusqu’ici et tous ces êtres humains adorables et adorables qui étaient tellement excités de faire Strictly et excités de danser », dit-il.

« Donc j’ai toujours eu le meilleur moment. Mais si je pouvais avoir une célébrité de rêve pour l’avenir, si je pouvais le faire avec Janette un an, ce serait incroyable. »







(Image: PA)



Le mari aimant de Janette a également révélé qu’il était certain qu’elle remporterait le trophée Glitterball cette année.

Elle est associée à la star de YouTube HRVY.

« J’ai l’impression que Janette va gagner. Certainement, » jaillit-il.

« Elle est tellement talentueuse. Elle a tellement de créativité en elle. Elle est incroyable dans ce qu’elle fait. Je pense que ce n’est qu’une question de temps quand elle gagne aussi Strictly. »

* Le podcast Decathlon, y compris l’épisode avec Aljaz, est désormais disponible en streaming ou en téléchargement via Spotify, iTunes, Google Podcasts et toutes les autres chaînes de podcasting majeures.

Strictly Come Dancing est diffusé samedi à 19h25 sur BBC One.

