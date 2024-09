Aljamain Sterling exclu du combat de l’UFC 307 contre Movsar Evloev

Aljamain Sterling a été contraint d’abandonner son prochain combat contre Movsar Evloev à l’UFC 307 à Salt Lake City le 5 octobre après avoir subi une blessure à l’entraînement.

L’ancien champion des poids coq, qui concourt désormais dans la catégorie des 145 livres, a révélé la nouvelle dans une vidéo publiée sur sa chaîne YouTube mercredi.

« Malheureusement, je dois vous annoncer que je ne participerai pas à l’UFC 307 à Salt Lake City », a déclaré Sterling. « En combat, j’ai subi une blessure qui ne nécessitait pas d’intervention chirurgicale, mais le personnel médical de l’UFC m’a informé que je ne pourrais pas participer correctement à ce combat à moins d’un changement de situation.

« J’ai fait les cellules souches. J’ai pris du temps libre. J’ai essayé de le réhabiliter autant que je le pouvais, du mieux que je pouvais avec les [UFC Performance Institute] « Je suis ici avec l’équipe et malheureusement, ce n’est plus de mon ressort maintenant. Je m’excuse auprès de Movsar et de son équipe. Nous avons discuté et j’avais vraiment hâte de frapper ce gars au visage. »

Des sources ont confirmé à MMA Fighting que Sterling souffrait d’une blessure au coude qui ne nécessitera pas d’intervention chirurgicale, mais il ne répondait pas suffisamment au traitement pour risquer de se battre en octobre.

Bien qu’il soit prévu que Sterling puisse revenir avant la fin de l’année, il n’y a aucune chance qu’il puisse combattre à l’UFC 307.

Pour l’instant, l’UFC n’a pas reprogrammé Evloev contre un autre adversaire, mais Sterling espère que le combat pourrait simplement être repoussé à une date ultérieure, même s’il ne reprochera pas au Russe invaincu d’avoir avancé après l’annulation de leur affrontement.

« Movsar, si tu veux vraiment frapper ce beau visage, je te lance le défi de repousser le combat et d’attendre », a déclaré Sterling. « Attends papa. Je serai bientôt de retour. Peut-être en décembre. C’est à peu près tout ce que j’ai. »

« Si tu décides de ne pas attendre, je peux aussi respecter ça parce que tu essaies de te battre pour une ceinture, comme moi. La seule façon d’y parvenir est de passer l’un à travers l’autre. »

C’est une défaite regrettable pour l’UFC 307, mais évidemment pire pour Sterling, qui espérait battre Evloev et se positionner ensuite pour avoir une chance de se battre pour le titre des poids plumes. Il devra maintenant attendre de voir ce que l’UFC décidera concernant son prochain combat.

Du côté de l’UFC 307, la carte avance toujours avec une paire de combats pour le titre en tête d’affiche avec Alex Pereira défendant son titre de champion des poids mi-lourds contre Khalil Rountree Jr. dans l’événement principal tandis que Raquel Pennington met sa ceinture des poids coq en jeu face à l’ancienne championne Julianna Pena.

Mise à jour: Evloev a répondu à la nouvelle de Sterling sur X.