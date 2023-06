Nawazuddin Siddiqui est un visage bien connu de Bollywood. Cependant, il n’est pas exempt de controverses. Récemment, son ex-épouse Aaliya avait fait certaines réclamations contre l’acteur. Ils sont actuellement en instance de divorce. Après une querelle très publique, Nawazuddin Siddiqui et sa femme Aaliya ont été invités par le tribunal à résoudre les problèmes mutuellement. Maintenant, Aaliya a partagé une photo avec un ami sur les réseaux sociaux et a parlé de relations et d’être heureux dans la vie. Son message a suscité une réaction drastique des internautes.

Aliya révèle tout sur son nouveau lien dans le dernier post

Dans une longue note, Aaliya a écrit qu’il lui avait fallu 19 ans pour sortir d’une relation qu’elle chérissait et que ses enfants étaient sa priorité. Et puis elle a ajouté: « Cependant, il y a peu de relations qui sont plus grandes que l’amitié et au-delà, et cette relation est la même relation et je suis très heureuse de la même chose, donc j’ai partagé mon bonheur avec vous tous. » A la fin, elle s’est demandé si elle n’avait pas le droit d’être heureuse ? Elle n’a pas encore partagé le nom de son nouvel ami.

Beaucoup de ses partisans lui ont montré son soutien, mais certains fans de Nawazuddin Siddiqui l’ont même critiquée en recourant à la diffamation.

Découvrez le message d’Aaliya ci-dessous:

Découvrez les réactions au message d’Aaliya ci-dessous:

Les internautes peuvent parfois devenir vraiment méchants, mais le fait ne change rien au fait qu’elle a le droit d’être heureuse.

La femme et les enfants séparés de Nawazuddin Siddiqui ont déménagé à Dubaï après la querelle. Elle essaie de reprendre sa vie normale. À Indian Express, Aaliya avait parlé du divorce et avait salué l’ordonnance du tribunal concernant leurs enfants. Elle a déclaré: « Le juge a également pris une bonne décision en disant à nos enfants qu’ils peuvent rester où ils se sentent à l’aise, que ce soit à Dubaï ou en Inde. Le tribunal a demandé de le résoudre mutuellement. »

Sur le plan du travail, Nawazuddin Siddiqui sera ensuite vu dans Tiku Weds Sheru, Noorani Chehra et plus encore. Son dernier film était JogiRa Sara Ra Ra, sorti en mai. Pour plus d’informations sur le divertissement, regardez cet espace.