Aliya, l’ex-épouse de Nawazuddin Siddiqui, participera à l’émission de Salman Khan

L’émission Bigg Boss OTT saison 2 de Salman Khan est prête à être diffusée le 17 juin, tous les candidats seront révélés aujourd’hui à 19 heures sur Jio Cinema. Beaucoup de buzz sur le spectacle ont déjà été créés car les fans veulent savoir qui participera cette année.

Selon les rapports, l’ex-épouse de Nawazuddin Siddiqui, Aaliya Siddiqui, entrera également dans la maison controversée. La photo floue partagée par Jio Cinema sur Instagram la présente également. Partageant la photo, la page a écrit : « ATTENTION L’histoire est en cours de création. Révélant le premier look de TOUS les candidats #BBOTT2 à 19h aujourd’hui uniquement sur #JioCinema. Voici un aperçu des #BreakingNews qui entreront dans la maison ! Pour la première – fois jamais, janta a le pouvoir de voter sur le ‘pehli jhalak’ et de changer leur voyage dans la maison. Kyunki iss baar, JANTA HAI ASLI BOSS ! »

Regarde:





Plus tôt, s’adressant aux réseaux sociaux, Aaliya a publié un long message sur Instagram dans lequel elle a révélé qu’elle avait « évolué » dans sa vie. Sur Instagram, elle a écrit : « Il a fallu plus de 19 ans pour sortir de la relation que je chérissais. Mais dans ma vie, mes enfants sont ma priorité, ils l’ont toujours été et ils le seront. Cependant, il y a peu de relations qui sont plus grandes que l’amitié, et cette relation est la même relation et je suis très heureux de la même chose, donc j’ai partagé mon bonheur avec vous tous. N’ai-je pas le droit d’être heureux ?

Aaliya a parlé à ETimes de sa relation actuelle, qu’elle a décrite comme « plus que de l’amitié ». Elle a dit qu’elle a été touchée par son génie et qu’il est un gentleman. Elle a ajouté qu’il venait d’Italie et qu’elle l’avait rencontré à Dubaï. Aliya a déclaré que les deux étaient des amis proches depuis très longtemps.

Quelles accusations Aaliya a-t-elle portées contre Nawazuddin Siddiqui, son ex-mari?



Nawazuddin Siddiqui et sa famille auraient été harcelés par Aaliya pendant leur divorce. Aliya a déclaré plus tard en mars que la star l’avait expulsée, elle et leurs deux enfants, de sa maison. La Haute Cour de Bombay avait auparavant conseillé au couple d’essayer de régler pacifiquement leurs problèmes tout en gardant à l’esprit ce qui serait le mieux pour leurs jeunes enfants.

Rizwan Siddiquee, le représentant d’Aliya, avait déjà reçu la proposition de règlement de Nawazuddin Siddiqui en mars. La mère de Nawazuddin, Mehrunisa Siddiqui, a déposé un premier rapport d’information (FIR) contre la femme de l’acteur le 23 janvier.