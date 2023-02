Aliya, l'épouse de Nawazuddin Siddiqui, partage une vidéo de leur conversation et de leurs documents ; écrit une longue note disant: "Je regrette d'avoir donné mes 18 ans à un homme qui ..."

Nawazuddin Siddiqui et Aliya Siddiqui livrent une sale bataille. Ils ont fait la une des journaux pour leurs mises à jour sur l’affaire. Aliya a formulé certaines allégations, tout comme les membres de la famille de Nawazuddin Siddiqui sur Aliya. Cette dernière vit dans un hall de leur bungalow et même ses enfants sont avec elle. Elle a révélé qu’ils n’avaient pas accès à une cuisine, à de la nourriture et à d’autres installations de base. Ce n’est pas ça, il y a des gardes qui ont été postés autour d’elle. Même les caméras CCTV sont installées maintenant. Aaliya Siddiqui a maintenant écrit une longue note et partagé une vidéo de sa conversation avec Nawazuddin.

Aliya, la femme de Nawazuddin Siddiqui, partage une vidéo

Entertainment News a été plein de mises à jour sur Nawazuddin Siddiqui et sa femme Aaliya Siddiqui et leur affaire judiciaire laide. Et maintenant, Aaliya a partagé une longue note avec une vidéo et quelques photos de certains documents comme preuve. Elle souhaite obtenir justice et demande le divorce de Nawazuddin. Dans la vidéo, nous voyons Aaliya et Nawazzuddin se chamailler pour leur fils. Aliya affirme que Nawaz a refusé de reconnaître leur deuxième-né comme leur enfant. On entend Aliya parler d’un accord dans lequel elle est mentionnée comme sa femme tandis que Nawazuddin parle de leur relation de vie.

Regardez la vidéo de Nawazuddin et Aliya ici :

Aliya écrit une longue note

Dans sa note, Aaliya regrette de lui avoir donné 18 ans à un homme qui ne l’a jamais appréciée. Elle a révélé qu’elle avait rencontré Nawaz en 2004 et qu’ils étaient en couple. Nawazuddin vivrait à Charkop Mhada. Aliya a révélé que Nawazuddin n’avait pas non plus d’argent pour la nourriture et que, par conséquent, elle et le frère de Nawaz prendraient en charge les dépenses. Aliya a parlé de son premier accouchement et de la façon dont elle lui a offert une voiture en vendant son appartement que sa mère lui a donné. Aliya a dit qu’il avait changé et était devenu inhumain. Elle a dit que Nawazuddin a toujours manqué de respect à ses ex petites amies et à son ex-femme. Elle a parlé de la façon dont il renie leur deuxième enfant et l’appelle respectueux.

Nawazuddin a interrompu le tournage et est venu emmener Shora pour un travail de visa mais Aaliya a refusé d’envoyer sa fille avec lui. Aliya affirme que Shora et elle sont des citoyens de Dubaï et qu’elles n’ont pas besoin d’une telle procédure.