Aliya Kashyap s’ouvre sur l’allégation de MeToo contre le père Anurag Kashyap | Nouvelles des gens

New Delhi: La fille du cinéaste Anurag Kashyap, Aaliya, qui est une influenceuse des médias sociaux et une YouTubeuse, a expliqué comment les allégations de MeToo contre son père l’affectent.

La jeune femme de 20 ans a révélé que la « fausse représentation » du personnage de son père l’affectait profondément et pouvait même exacerber son anxiété – un problème de santé mentale auquel elle est confrontée depuis un certain temps maintenant.

« Les revendications #MeToo m’ont beaucoup dérangé. La haine ne m’atteint pas, c’est la fausse représentation de son personnage qui me dérange », a partagé Aliya dans une apparition qu’elle a faite sur Zoom By Invite Only saison 2.

Se portant garante du personnage de son père, Aliya a poursuivi: « Les gens pensent que c’est un homme terrible, mais demandez à n’importe qui proche de moi et ils diront qu’il est le plus gros ours en peluche doux que vous ayez jamais rencontré. »

Aliya a également parlé de l’anxiété due à de telles allégations contre son père. «C’est ce qui me donne de l’anxiété, et pas vraiment de la haine. Je sais que toute la haine que je ressens pour lui vient de gens qui n’ont rien de mieux à faire de leur vie. Mon père a également essayé de faire plus d’efforts pour garder ses affaires loin de moi parce qu’il ne veut pas que cela aggrave mon anxiété.

Aliya avait précédemment partagé ses difficultés à faire face à l’anxiété et aux attaques de panique dans une vidéo YouTube de la sienne. Elle a également révélé que ses parents – Anurag et Aarti Bajaj – s’étaient envolés pour Los Angeles, où elle étudiait, après avoir vécu une très mauvaise crise d’angoisse.

L’année dernière, Anurag Kashyap a été accusée par une actrice de harcèlement sexuel que le cinéaste a catégoriquement nié et qualifié de « fictif ».