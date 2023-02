“Aliya a épousé Nawazuddin Siddiqui sans divorcer de son premier mari, fausse date de naissance”, affirme l’avocat de l’acteur

L’acteur de Bollywood Nawazuddin Siddiqui fait l’actualité pour de mauvaises raisons, il a fait la une des journaux pour son horrible divorce et sa bataille immobilière avec sa femme Aaliya Siddiqui. La femme de l’acteur l’a récemment accusé de l’avoir torturée.

Maintenant, l’avocat de Nawazuddin a fait des déclarations choquantes. Il a dit qu’Aliya avait épousé l’acteur sans divorcer de son premier mari. Lors d’une conférence de presse à Delhi, Zaidi a déclaré: “En 2001, Aaliya alias Anjali Kumari, une échec de 8e classe, a épousé Vinay Bhargav. Puis elle est venue à Mumbai et est devenue Anjana Pandey, puis Anjana Anand en 2010. Puis elle est devenue Zainab et convertie à l’islam. Après cela, elle a épousé Nawazuddin et a divorcé en 2011 avec consentement mutuel. Mais lorsque la carrière de Nawazuddin a explosé, elle est revenue dans sa vie en tant qu’Aliya. En 2020, elle lui a envoyé un avis de divorce qui n’a aucun sens car les deux s’étaient déjà séparés. .”

Il a en outre mentionné qu’Aaliya a également simulé sa date de naissance, sa feuille de notes indique qu’elle est née en 1979, cependant, selon son passeport, elle est née en 1982. Il a révélé qu’elle était Anjana et était mariée à un gars nommé Rahul.

“En raison de l’ambition d’Anjana de devenir grande, ils ont formé un gang, qui comprend l’une des sœurs d’Anjana, Archana Pandey. Anjana Pandey réalisait son ambition en vivant à Mumbai, tandis qu’à Jabalpur, Vinay Bhargav a épousé la sœur d’Anjana. Archana Bhargav est déjà la épouse de Rajkumar Shukla et il n’y a pas eu de divorce entre les deux”, a déclaré l’avocat.

Auparavant, l’épouse de l’acteur Nawazuddin Siddiqui avait été condamnée pour intrusion présumée et avoir volontairement causé des blessures sur la plainte de sa mère, a déclaré un responsable de la police de Mumbai. Le FIR contre la femme de l’acteur, Zainab, a été enregistré, a déclaré le responsable du poste de police de Versova.

“La plaignante Mehrunisa Siddiqui, qui est la mère de l’acteur, a allégué que Zainab était entrée par effraction chez elle et l’avait agressée après s’être disputée. Zainab a été interrogée dans cette affaire”, a-t-il déclaré.

Une affaire en vertu des articles 452 du Code pénal indien (intrusion dans la maison après préparation pour blessure, agression ou contrainte injustifiée), 323 (blessure volontaire) et d’autres infractions ont été enregistrées contre Zainab Siddiqui, a-t-il déclaré.

Aucune arrestation n’a été effectuée dans cette affaire et une nouvelle enquête est en cours, a-t-il ajouté. Des sources policières, quant à elles, ont déclaré que l’incident pourrait être la conséquence d’un litige immobilier entre l’acteur, sa femme et sa mère.. (Avec les entrées de PTI)



