Alistair Johnston: le défenseur celtique de retour à l’entraînement avant la finale de la Coupe d’Écosse | Nouvelles du football

Le défenseur du Celtic Alistair Johnston a repris l’entraînement avant la finale de la Coupe d’Écosse le mois prochain.

Johnston est absent depuis qu’il a reçu un coup dur à la jambe lors de la victoire du Celtic en demi-finale de la Coupe d’Écosse contre les Rangers le 30 avril.

L’arrière droit canadien ne participera pas à la rencontre serrée de Premiership de mercredi avec Hibernian à Easter Road, mais est en passe de revenir contre Aberdeen samedi, sept jours avant la finale de la coupe contre Inverness.

Le manager Ange Postecoglou a déclaré: « Toutes choses étant égales par ailleurs, s’il réussit le reste de l’entraînement de la semaine, il devrait être disponible pour le match du week-end.

« Nous espérons lui donner du temps de jeu ce week-end et l’évaluer à partir de là.

« Il a travaillé très dur pour revenir avec la finale de la coupe en tête. Il s’est très bien remis et a travaillé dur avec l’équipe médicale et s’est très bien occupé de lui-même.

« C’était bien de le voir s’entraîner et de le voir en faire partie car il a évidemment joué un rôle important dans la seconde moitié de l’année. »

Le Celtic n’a pris qu’un point en deux matchs depuis qu’il a remporté le titre et affronte une équipe des Hibs qui se bat toujours pour une place européenne.

Postecoglou a déclaré: « Nous allons juste là-bas et essayons de jouer notre football mais nous savons que la ligue est terminée.

« Nous ne pouvons pas perdre la ligue maintenant, à moins que quelqu’un n’ait introduit une nouvelle règle. Les joueurs en sont conscients, donc je ne peux pas faire semblant, essayer de créer un univers alternatif où ils essaient de réaliser quelque chose qu’ils ont déjà atteint.

« Mais nous voulons toujours profiter de nos matchs et nous préparer pour la finale de la coupe et la meilleure façon de le faire est de jouer à notre football et de relever chaque défi comme il se présente.

« Les joueurs s’entraînent bien et nous voulons bien terminer la saison. »

Pendant ce temps, Postecoglou était complètement indifférent aux nouvelles des Rangers selon lesquelles plusieurs joueurs expérimentés quitteraient Ibrox cet été, dont Allan McGregor et Scott Arfield.

Lorsqu’on lui a demandé s’il s’attendait à un défi pour le titre plus difficile de la part de ses rivaux la saison prochaine, il a répondu : « Je ne sais pas pourquoi cela me préoccuperait même pour être honnête.

« A cette époque l’année dernière, les Rangers étaient en finale de la Ligue Europa et en finale de la Coupe d’Ecosse, et ils se sont renforcés après la saison, n’est-ce pas ?

« Donc, est-ce que quelqu’un s’en soucie vraiment? Genre, sérieusement. Nous n’avons pas commencé les favoris la première année et n’étions probablement pas les favoris écrasants cette année, donc les gens diront ce qu’ils veulent, mon pote. Tout le monde a un plan jusqu’à ce qu’ils soient frappés sur le nez, puis vous réévaluez en quelque sorte à partir de là.

« Lorsque nous commencerons l’année prochaine, lorsque les jeux commenceront, tout le monde verra qui est vraiment fort et qui ne l’est pas et tout ce genre de choses.

« En ce moment, du point de vue de la ligue, c’est l’équivalent du mauvais temps, mon pote, alors on continue. »

