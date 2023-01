Alistair Johnston: le Celtic aurait dû se voir infliger un penalty contre les Rangers | Nouvelles du football

Le défenseur du Celtic Alistair Johnston a appelé à la cohérence des officiels de match après avoir été surpris que son équipe n’ait pas obtenu de penalty contre les Rangers.

L’arrière central des Rangers Connor Goldson a semblé bloquer l’effort de Carl Starfelt avec deux mains levées vers son visage lors du match nul 2-2 de lundi.

Mais l’arbitre John Beaton a joué et l’arbitre assistant vidéo Willie Collum ne l’a pas appelé au moniteur.

Johnston a estimé que les actions de Goldson ne semblaient pas justes à l’époque et ses sentiments ont été renforcés en regardant les images.

“J’étais en fait dans la surface, et j’ai en quelque sorte levé la main parce que j’avais juste l’impression que quelque chose d’anormal s’était produit”, a déclaré l’international canadien, qui faisait ses débuts au Celtic.

“C’est arrivé si vite, vous ne pouviez pas vraiment le dire. Après le match, vous voyez la rediffusion, et je pense qu’il est difficile d’affirmer que c’est une position naturelle de la main.

“En tant que défenseur en particulier, vous mettez les mains en l’air, vous courez généralement le risque.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Faits saillants du match de Premiership écossaise entre les Rangers et le Celtic



“Donc, pour moi, évidemment, je pensais que c’était un stylo. J’ai l’air un peu partial ici, mais c’est ce que c’est. C’est un match de 90 minutes et il y a eu tellement d’autres moments où nous aurions pu faire mieux, où vous ne mettez pas le match sous le contrôle de quelqu’un d’autre.

“Nous ne considérons pas cela comme si VAR nous avait baisés – c’était une décision qui nous était contraire, mais il y en aura beaucoup qui, espérons-le, iront pour nous et d’autres qui iront contre nous.

“Tout ce que nous demandons, c’est juste de la cohérence, c’est la plus grande chose que vous voulez en tant que footballeur.

“En tant que défenseur, surtout maintenant, on vous dit à peu près que vous ne pouvez défendre qu’avec vos mains à vos côtés, et vous voyez un garçon mettre ses mains sur son visage et ne pas être appelé pour un stylo.

“Si vous voyez l’un de nous en abandonner un dans quelques semaines où c’est similaire et qu’ils l’appellent, il y aura des questions posées. Tant que c’est cohérent, nous en sommes satisfaits.”

Lamie : VAR a changé la donne

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Le défenseur de Motherwell Ricki Lamie pense que VAR a changé le jeu avec une augmentation des pénalités pour le handball



Johnston a été rejoint à Hampden lors du lancement de la nouvelle collection SPFL Match Attax 2022-23 par le défenseur de Motherwell Ricki Lamie, qui a été puni pour le handball dans la boîte lundi à Livingston.

Lamie tournait le dos au ballon et n’en savait pas grand-chose alors qu’un tir hors cible raté a rebondi et a frappé son bras oscillant, mais l’arbitre David Munro a pointé l’endroit et il n’y a pas eu d’intervention du VAR.

Liam Kelly a sauvé le penalty, deux fois, et Motherwell a fait match nul 1-1, mais Lamie était encore plus confus par les décisions prises dans d’autres matches alors qu’il appelait à ce que les arbitres soient autorisés à utiliser leur bon sens.

“En fait, je ressens pour les officiels parce que je pense que la zone grise est dans le règlement”, a déclaré Lamie.

“Je ne critique jamais les officiels parce que je pense que c’est l’un des emplois les plus difficiles du football et vous ne pouvez que respecter les règles.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Faits saillants du match de Premiership écossaise entre Livingston et Motherwell



“Vous avez vu un certain nombre de décisions cette année où je ne suis pas d’accord avec la façon dont cela a été perçu, mais si le règlement le perçoit d’une certaine manière, cela va être donné. Les arbitres ne peuvent qu’accepter cela, tout comme le VAR.

“L’autre jour seulement, il y a eu deux ou trois décisions différentes à travers la ligue où je pense que tout le monde le percevrait d’une manière différente, mais pas le règlement. l’arbitre peut le prendre à partir de là en termes de comment il le voit.

“C’est un moment où un tout petit peu de bon sens doit s’infiltrer. Je comprends qu’il doit y avoir des règles en place, mais donner à cet arbitre un tout petit peu de responsabilité quant à la façon dont il l’interprète apporterait un peu plus de clarté.”