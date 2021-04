ALASTAIR Campbell est la dernière personne à rejoindre Good Morning Britain – mais insiste sur le fait qu’il n’est pas le nouveau Piers Morgan.

L’ancien médecin du spin travailliste se présentera aux côtés de Susanna Reid en tant qu’hôte invitée du lundi 10 au mercredi 12 mai.

Son passage tombe pendant la semaine de sensibilisation à la santé mentale, ce qui est important pour l’ancien bras droit de Tony Blair après ses propres batailles en matière de santé mentale.

Alistair a rendu visite au plateau aujourd’hui avant d’accueillir l’émission et a déclaré aux fans: «C’est tellement bizarre de porter un costume et une cravate. Été à @GMB vérifier la chaise du présentateur et voir si je peux faire face à la technologie! »

Il a insisté: «Et non, je ne suis PAS le nouveau @piersmorgan MAIS je présenterai aux côtés de @ susannareid100 Du 10 au 12 mai dans le cadre de la Semaine de sensibilisation à la santé mentale.

«En plus des nouvelles habituelles, des opinions et des interviews dans l’espoir d’attirer l’attention sur les questions de MH que GMB défend depuis longtemps. Mais aussi désireux de rester coincé dans toutes les grandes histoires politiques après les élections du 6 mai. Pas de piano! J’aurais aimé être sur ce matin!#johnlewisnightmare #Nolan #fond d’écran. »

Alistair a admis qu’il était très flatté qu’on lui demande de se mettre à la place de Piers, mais il redoutait les réveils matinaux.

Il a dit au Miroir: «Je suis flatté d’être invité et ravi que mon passage coïncide avec la Semaine de sensibilisation à la santé mentale, car Good Morning Britain a toujours défendu une bonne santé mentale.

«J’ai également hâte de me retrouver coincé dans les grands problèmes politiques et sociaux à un moment aussi important et difficile pour le pays, ainsi que de rafraîchir mes connaissances sur certains des sujets qui me sortiront de ma zone de confort.

«De plus, il y a un élément pour terminer les travaux inachevés ici… au milieu des années 90, j’étais un présentateur régulier des revues de journaux sur BBC Breakfast et pendant la semaine de la mort de l’ancien leader travailliste John Smith, j’étais en discussion avec le programme devenir présentateur. La triste mort de John m’a amené à travailler pour Tony Blair et ma vie et ma carrière ont pris un chemin très différent …

«Je dois admettre que je redoute un peu – rend cela totalement effrayant – de sortir du lit au milieu de la nuit pour me préparer à présenter le spectacle. Mais j’ai vraiment hâte d’y être. »

Susanna a travaillé avec une série de présentateurs différents sur l’émission après que Piers Morgan a brusquement quitté plus tôt cette année après avoir refusé de s’excuser pour les commentaires qu’il a faits à propos de Meghan Markle.

Ils ont inclus Ben Shephard et Adil Ray.

Le Sun a récemment révélé que Richard Madeley est un favori pour prendre le relais à plein temps et se joindra pour juin avec la possibilité de prolonger l’accord si le «procès» se passe bien, a déclaré une source.





Un initié d’ITV a déclaré: «Piers est quasiment impossible à remplacer et les dirigeants de GMB l’acceptent, mais Richard a son propre style inimitable.

«Comme Piers, c’est un journaliste de formation qui sait comment faire pression sur les invités et obtenir une« ligne »décente des interviewés.

« Il tire de la hanche, dit ce qu’il pense, et est un type vraiment brillant et sympathique hors des airs – donc c’est vraiment un ‘regarder cet espace’. »