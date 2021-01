LIVERPOOL, Angleterre: Le gardien de but de Liverpool Alisson Becker a effectué deux arrêts vitaux alors que les champions étaient tenus à un match nul 0-0 à domicile contre le leader de la Premier League Manchester United à Anfield dimanche.

C’était le troisième match des cinq derniers matchs entre les clubs d’Anfield qui s’est terminé sans but et en aura laissé beaucoup de frustrés, mais United sera heureux de rester en tête de la ligue et avec un avantage de trois points sur ses rivaux du Nord-Ouest.

Alisson a sauvé un effort rapproché de Bruno Fernandes, la première vraie chance de United, à la 75e minute, ses pieds refusant le milieu de terrain portugais.

L’attaquant de United Marcus Rashford est tombé en panne sur la gauche et a joué dans l’arrière latéral qui se chevauchait Luke Shaw qui a intelligemment ramené le ballon à Fernandes et son effort latéral a trouvé la cible, mais il a été refusé par le gardien brésilien.

Ensuite, Alisson a bien fait pour empêcher une explosion de l’intérieur de la surface de Paul Pogba qui a été choisi par Aaron Wan-Bissaka dans la fente intérieure droite et a frappé un but instantané vers lequel le gardien de Liverpool a montré de grands réflexes à gérer.

L’équipe United d’Ole Gunnar Solskjaer a terminé ce qui était un match décevant le plus fort, mais le Norvégien a estimé que son équipe aurait pu prendre les trois points.

«C’était une occasion manquée avec les chances que nous avions, mais là encore nous jouions une très bonne équipe. Je suis déçu, mais un point est toujours acceptable si vous gagnez le suivant », a-t-il déclaré.

Le résultat laisse United avec 37 points, deux devant Leicester City, deuxième, tandis que l’équipe de Liverpool de Juergen Klopp est troisième avec 34 points après 18 matchs.

Liverpool a créé peu de choses, le gardien de United David De Gea n’ayant qu’un seul arrêt à effectuer après la pause, un tir à longue portée de Thiago Alcantara qui a été frappé directement à l’Espagnol.

C’était le troisième match consécutif dans lequel la force de frappe généralement prolifique de Liverpool n’a pas réussi à marquer et Klopp craindra que son équipe ait créé peu d’ouvertures pour les attaquants.

Les blessures ont obligé Liverpool à aligner les milieux de terrain Fabinho et Jordan Henderson au centre de la défense et ils se sont bien débrouillés, gardant Rashford et Anthony Martial silencieux pendant de longues périodes.

Liverpool a porté son record d’invaincu à domicile à 68 matchs tandis que United reste invaincu à l’extérieur cette saison.