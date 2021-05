Alisson: le gardien de Liverpool dédie le but gagnant à West Brom à son père | Actualités du football

Le gardien de but de Liverpool, Alisson, a dédié son but victorieux sur blessure pour Liverpool à West Brom à son défunt père, décédé plus tôt cette année.

Alisson est devenu le premier gardien de but de l’histoire de la Premier League à marquer avec une tête – et le premier à marquer un but gagnant – lorsqu’il a hoché la tête dans un vainqueur à la 93e minute qui emmène Liverpool à un point de Chelsea, quatrième.

« Vous ne pouvez pas expliquer ces choses. Je ne pourrais pas être plus heureux que je ne le suis maintenant. Je pense que c'était l'un des meilleurs buts que j'ai marqués! »

















Le gardien de Liverpool Alisson Becker marque un vainqueur du temps additionnel contre West Brom en Premier League.



« J’ai juste essayé de me trouver une bonne place et d’être en bonne position pour essayer d’aider mes joueurs, d’amener un défenseur, mais personne ne m’a suivi. J’ai de la chance et de la chance. Certaines choses que vous ne pouvez pas expliquer », a déclaré le Liverpool. a déclaré le gardien à Sky Sports.

Alisson est assailli par ses coéquipiers après avoir marqué un vainqueur du temps d’arrêt



Le père d’Alisson est mort dans un accident à son domicile au Brésil, et le gardien de Liverpool a déclaré: « Le football est ma vie… J’espère que mon père était là pour le voir avec Dieu à ses côtés en train de célébrer. »

« Je suis loin des interviews depuis longtemps parce que c’était difficile – je suis toujours ému à ce sujet. Mais je tiens à vous remercier tous, toute la Premier League, tous les joueurs et équipes, j’ai reçu des lettres, par exemple, d’Everton, Man City, Chelsea [and more]. Je veux te dire merci. Si ce n’était pas pour vous tout ce que je n’aurais jamais pu surmonter. «

Le gardien de Liverpool Alisson marque un vainqueur du temps d’arrêt aux Hawthorns



Alisson célèbre son défunt vainqueur contre West Brom avec ses coéquipiers



Alisson célèbre son défunt vainqueur contre West Brom avec ses coéquipiers



Le but d'Alisson dans ses propres mots

















GRATUIT À REGARDER: les faits saillants de la victoire de Liverpool sur West Brom alors que le gardien Alisson marque un vainqueur du temps additionnel.



«J’ai essayé de regarder le banc et personne ne m’a appelé. Et puis j’ai été appelé [by Liverpool’s goalkeeping coach] avec conviction.

« Je l’ai vu venir et j’ai juste essayé de courir dans une bonne place et d’être dans une bonne position. Le ballon était brillant et j’ai juste essayé de mettre ma tête sur le ballon.

« Personne ne m’a suivi. J’ai de la chance et de la bénédiction. Certaines choses que vous ne pouvez pas expliquer. Vous ne pouvez pas expliquer beaucoup de choses dans ma vie, la seule raison est Dieu et il a mis sa main sur ma tête aujourd’hui et je suis se sentir très béni.

«La fête? Je ne sais pas comment célébrer!

« J’espère que je n’aurai pas à revenir trop de fois pour marquer des buts. »

Les experts de Sky Sports sur l’objectif d’Alisson

Alisson est assailli après avoir marqué un vainqueur tardif pour Liverpool à West Brom



Jamie Redknapp: « Le football ne cesse de vous étonner, quel moment. Vous pouvez faire des trous dans chaque but mais c’était juste un moment brillant que nous devrions nous asseoir et profiter. La tête est incroyable. Il tourne la tête, c’est une tête brillante. «

Graeme Souness: « Je suis étonné que personne ne sent qu’il est là, mais il garde sa concentration, parce que Nat Phillips vient devant lui tard. Il savait exactement où était le but, un super, super en-tête.

« Liverpool soufflait et soufflait. Johnstone, le gardien de West Brom, n’a dû effectuer que quatre arrêts. On pourrait penser que gagner à Old Trafford leur aurait donné un élan, mais cela leur fera encore croire aujourd’hui qu’ils seront en Ligue des champions. L’année prochaine. »

Jamie Carragher: « West Brom ne semblait pas savoir quoi faire avec Alisson. Il avait toute la place du monde … Que vous vous battiez contre la relégation, que vous tentiez de remporter le titre pour avoir tenté de vous qualifier pour le top quatre, il ne s’agit pas de ce que le résultat fait pour vous mais plus pour les équipes autour de vous. Cela donnera un coup dur aux équipes qui les entourent et donnera à Liverpool un énorme coup de pouce avant le match avec Burnley. «