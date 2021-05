Alisson de Liverpool dit une tête victorieuse contre West Brom Instinctual

Le gardien de but de Liverpool, Alisson, a déclaré que son but en fin de match contre West Bromwich Albion était dû à son « instinct » de footballeur.

Le tireur brésilien s’est dirigé vers le vainqueur pour Liverpool presque à la dernière touche du match lors de la victoire 2-1 contre les Baggies pour garder leurs espoirs en Ligue des champions avec deux matchs à jouer dans la saison de Premier League.

– Diffusez ESPN FC Daily sur ESPN + (États-Unis uniquement)

Le joueur de 28 ans a également déclaré à ESPN Brésil que les conseils sur la tête du ballon de l’ancien international brésilien Dada Maravilha ont également contribué à l’aider à marquer le but.

« [It was] instinct. Le ballon est venu fort, j’ai juste essayé de ne pas le diriger et de le mettre en direction du but « , a déclaré Alisson. » Je ne savais pas que c’était un geste technique si bien exécuté. J’ai joué un match amical avec Internacional des moins de 23 ans et je me souviens que Dada Maravilha parlait de la technique de la tête du ballon. Le menton sur la poitrine, le menton sur l’épaule.

« Je plaisante avec [Roberto] Firmino et Fabinho quand ils font une erreur: le menton sur la poitrine, le menton sur l’épaule. Et c’était comme ça, incroyable.

« J’espère que cet objectif est spécial pour terminer la qualification pour la Ligue des champions et terminer la saison avec succès. »

Liverpool est toujours cinquième du classement de la Premier League avec 63 points en 36 matchs, un derrière Chelsea, quatrième et trois derrière Leicester, troisième, les Blues et les Fox devant se rencontrer mardi dans un match serré.

L’équipe de Jurgen Klopp a une course assez simple et peut accumuler six points si elle bat Burnley mercredi et Crystal Palace lors de la dernière journée de match dimanche.

Les joueurs de Liverpool célèbrent après avoir marqué un vainqueur tardif contre West Brom en Premier League. Images Rui Vieira / PA via Getty Images

Alisson était ravi du but et a ajouté que cela signifiait encore plus après la mort de son père plus tôt dans l’année lorsqu’il s’est noyé dans un lac près de sa maison de vacances dans le sud du Brésil.

« Je pense que chaque gardien de but veut marquer un but, c’est quelque chose que chaque gardien de but veut faire », a déclaré Alisson. «Ce n’est pas quelque chose qui changera votre carrière, ou si cela ne se produit pas, vous aurez une carrière frustrante.

« Les gardiens vont de l’autre côté quand ils ont besoin de marquer et chaque fois que j’y vais, c’est pour au moins gâcher la défense adverse. Mais pour marquer un but comme je l’ai fait hier, je n’aurais jamais imaginé que cela pouvait être aussi parfait.

«Ma relation avec le football est totalement influencée par mon père. Il jouait et s’entraînait avec moi et mon frère Muriel, et nous lui avons beaucoup appris dans notre style de gardien de but.

« Je ne peux pas exprimer avec des mots ce que tout cela signifie pour moi en cette période très difficile de ma vie. Être capable de marquer un but pour mon père est spécial. J’aurais aimé qu’il puisse être ici avec moi, mais j’espère que partout où il est, il peut le voir.

« Je dédie ce moment à lui et à ma famille. Ma mère a été très forte. J’ai hâte de voir ma mère et mon frère et de leur donner de l’amour aussi. »