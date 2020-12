Le gardien de Liverpool Alisson a subi une blessure aux ischio-jambiers et manquera au moins une semaine d’action, a déclaré mardi le manager Jurgen Klopp.

Confirmant la blessure avant le match de phase de groupes de Liverpool en Ligue des champions contre l’Ajax Amsterdam, Klopp a demandé à Caoimhin Kelleher de prendre le départ sur Adrian.

« Alisson n’a pas de COVID. Il nous a dit après le [Brighton & Hove Albion] Jeu [on Saturday] il le sentit après 60-70 minutes, ses ischio-jambiers. Il a eu un scan, un petit, mais assez pour aujourd’hui et probablement une autre semaine », a déclaré Klopp.

Liverpool a subi une éruption de blessures tout au long de cette saison, des joueurs comme Virgil van Dijk, Thiago Alcantara et Trent Alexander-Arnold ayant tous raté un temps considérable. Plusieurs autres joueurs ont manqué le temps en raison de tests positifs au coronavirus.

Klopp a parlé à plusieurs reprises des blessures des joueurs et a même blâmé les diffuseurs britanniques Sky et BT pour la programmation des matchs qui, selon lui, conduit à plus d’absences.

« Pourquoi nous changeons tard, c’est parce que nous devons constamment penser que quelqu’un va tomber avec une blessure. Nous ne pouvons pas changer tôt, parce que nous changeons tôt et l’autre a une blessure, et vous terminez le match avec neuf joueurs », a déclaré Klopp. après un match contre Leicester City le mois dernier.

« C’est à propos de tous les joueurs, c’est à propos des joueurs anglais, c’est à propos de tous les joueurs qui joueront le championnat d’Europe l’été prochain – si vous [Sky] ne commencez pas à parler à BT, nous avons terminé. «

Interrogé par BT Sport si James Milner avait subi une blessure aux ischio-jambiers après le match nul avec Brighton, Klopp a répondu: « Ouais, félicitations. Ischio-jambiers. Surprise. Et ils ont également été blessés parce que c’est une période difficile. »

La pandémie COVID-19 a fait que la saison précédente s’est terminée tard et que la campagne actuelle s’est condensée en une période plus courte.