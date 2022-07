Alisson Becker “proche” d’un retour de blessure : le manager de Liverpool, Jurgen Klopp

Jurgen Klopp a révélé mardi que le gardien Alisson Becker était “proche” d’un retour de blessure mais ne participera pas au match amical de mercredi avec le Salzburg FC.

Le gardien de Liverpool n’a pas participé à un match depuis l’affrontement avec Manchester United à Bangkok il y a quinze jours, mais il est à nouveau presque disponible.

Les hommes de Klopp affronteront Salzbourg dans le cadre de leur camp d’entraînement en cours en Autriche demain, avant le match nul du FA Community Shield contre Manchester City samedi.

S’adressant à Liverpoolfc.com mardi, le manager a discuté du défi qu’il attend contre Salzbourg et de l’état actuel de son équipe.

“(A) difficile (mercredi)”, a déclaré Klopp.

“La saison en Autriche a déjà commencé, donc ils sont évidemment à une étape complètement différente de la nôtre. Nous le sentirons. Nous avons trois jours plus tard notre grand match de départ de la saison. Donc, bien sûr, nous devrons apporter des modifications. J’aimerais dire que nous pouvons tous les utiliser, mais maintenant je n’ai eu qu’une courte conversation avec Doc Sarah et elle m’a dit: “Il se sent un peu, il se sent un peu, il a un dos (problème) et tout ça comme ça.

« Cet après-midi est également une session importante ; en ce moment, je ne sais pas qui peut y participer. Nous devons jeter un coup d’œil et nous jouerons le jeu. C’est la pré-saison, donc nous devons nous en sortir et ensuite nous devons nous en occuper.

Sur la possibilité que les joueurs soient déployés pendant près de 90 minutes lors du match amical avec les champions autrichiens dans leur Red Bull Arena, Klopp a ajouté : “Ce n’est pas un problème avec le match de samedi. Cette pré-saison, nous devions faire un peu différemment et nous voulions faire aussi bien. Tous joueront la première fois 90 minutes samedi, tous. Mais c’est comme ça que nous avons fait la formation.



“Ainsi, les séances d’entraînement étaient intenses à un point précis où nous pouvions devenir de plus en plus en forme. Les séances de course à pied ont été extrêmement difficiles mais nous en avons pris soin et voyons maintenant comment nous pouvons progresser cette saison. Pour City, ce n’est pas vraiment différent, ils sont revenus d’Amérique probablement hier ou quelque chose comme ça. Ce sera donc difficile. »

