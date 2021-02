Manchester City a ouvert une avance de cinq points au sommet de la première ligue alors qu’Ilkay Gundogan a marqué deux fois dans une victoire 4-1 à Liverpool pour qui le gardien Alisson a enduré un dimanche après-midi à oublier. Une victoire catégorique, la 10e consécutive de City dans la ligue et la première à Anfield depuis 2003, a fait passer l’équipe de Pep Guardiola à 50 points en 22 matchs, cinq de plus que Manchester United, deuxième, qui a joué un match de plus.

Gundogan a raté un penalty en première mi-temps, mais a compensé cela en tirant City devant quatre minutes après la pause pour que Mohamed Salah égalise juste après l’heure, le premier but de Liverpool à domicile cette année.

City avait ensuite exclu un but de John Stones avant de recevoir deux buts en trois minutes par Alisson.

Il est d’abord passé directement à Phil Foden qui a fait preuve de beaucoup de sang-froid pour que Gundogan redonne l’avantage à City, puis Raheem Sterling a fait 3-1 après une autre terrible erreur d’Alisson.

C’est encore pire pour les champions de Liverpool, l’excellent Foden inscrivant un superbe quatrième but à la 83e minute.

Liverpool, quatrième, a maintenant 10 points de retard sur City et sa défense de titre est en lambeaux.