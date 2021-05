Alisson 9/10, Mane 8/10 alors que Liverpool suit le rythme dans la course aux places en Ligue des champions

Liverpool a gardé ses quatre meilleurs espoirs en Premier League avec une importante victoire 2-0 contre Southampton à Anfield.

Sadio Mane a donné l’avantage à l’équipe locale juste après la demi-heure et, bien que les visiteurs aient eu leur chance, les hommes de Klopp ont porté leur chance avant que la finition soignée de Thiago Alcantara ne scelle les trois points.

Positifs

Alors que les Reds ont été victimes de la complaisance et d’un manque de confiance dans le passé, ce jeu a semblé marquer une sorte de rajeunissement dans les niveaux d’énergie de l’équipe. Ils se battaient pour chaque balle, ils se pressaient très haut sur le terrain et au fur et à mesure que la nuit avançait, ils commençaient à expérimenter davantage dans le dernier tiers.

Négatifs

Southampton a eu beaucoup de temps en possession en première et en seconde mi-temps, et si leur finition était légèrement meilleure, les choses auraient pu empirer pour les hôtes. Ils étaient également plus qu’heureux de reculer et de se féliciter des attaques des Saints, tout en prenant simultanément les mauvaises décisions avec leur balle finale.

Note du manager sur 10

8 – Jurgen Klopp a pris des décisions défensives courageuses au sein de son onze de départ et, même s’il a parfois eu sa chance, cette confiance a semblé largement porter ses fruits. Il y avait beaucoup plus d’intention offensive dans le rythme et le jeu de Liverpool, et même le retard dans les substitutions ne semblait pas les déstabiliser lors d’une soirée de travail décente pour l’Allemand.

Notes des joueurs (1 à 10; 10 = meilleur. Les joueurs introduits après 70 minutes ne reçoivent aucune note)

GK Alisson, 9 ans – Le Brésilien était de retour à son meilleur aujourd’hui, effectuant plusieurs arrêts importants pour garder Liverpool en tête, bien qu’il ait presque offert un but à Che Adams dans les 15 dernières minutes.

DF Andrew Robertson, 8 ans – Un autre jeu, une autre démonstration impressionnante de leadership de la part du client cool, qui a couvert ses collègues défenseurs et est resté cohérent avec son jeu de position.

DF Rhys Williams, 7 ans – Quand on lui donne la chance de faire monter les joueurs, le jeune s’en sort bien, mais dans une bataille pour le rythme, il est régulièrement pris au dépourvu.

DF Nat Phillips, 7 ans – En dehors de quelques problèmes de suivi, on a l’impression que Phillips commence à prendre son envol à la fois à travers des défis affirmatifs et une solide vision de passage.

DF Trent Alexander-Arnold, 8 ans – Un jour comme celui-ci, il est facile d’oublier que Trent est un défenseur – parce que le gars du coin était presque parfait avec ses livraisons.

MF Thiago Alcantara, 8 – Il y a un côté instinctif dans le jeu de Thiago qui fait de lui une telle marchandise pour Liverpool, même si sa physicalité pourrait encore faire avec un peu de travail.

Liverpool est resté en vie dans la course pour le top quatre grâce à quelques arrêts brillants d’Alisson. Photo par Andrew Powell / Liverpool FC via Getty Images

MF Georginio Wijnaldum, 6 ans – Le Néerlandais partant a semblé se perdre dans le shuffle à plusieurs reprises dans le Merseyside, ne contrôlant pas le milieu de terrain dans le processus.

MF Fabinho, 7 ans – A servi de forte présence au milieu du parc malgré le fait que son passage inégal continue de le laisser tomber.

FW Sadio Mane, 8 ans – De la belle course à la redécouverte de cette première touche dorée, Mane a plus que mérité son objectif ce soir avec sa meilleure performance de l’année à ce jour.

FW Diogo Jota, 7 – A été l’homme clé derrière la liaison de la plupart des passages de jeu offensifs et peut se considérer malchanceux de ne pas figurer sur la feuille de match.

FW Mohamed Salah, 8 ans – Sa finition n’était peut-être pas conforme, mais l’icône égyptienne a montré une véritable mentalité de travail et a produit une aide étonnante pour le premier but.

Substituts

MF Alex Oxlade-Chamberlain, N / R – Il est venu et a montré beaucoup d’énergie, même si son passage n’a pas donné aux fans beaucoup de travail en termes d’analyse.

MF Curtis Jones, N / R – A peine eu un contact avec Klopp en l’utilisant comme un moyen de tuer quelques secondes avant le coup de sifflet à plein temps.

FW Roberto Firmino, N / R – A aidé à porter le ballon loin du danger et à reprendre possession de Liverpool dans son court camée.