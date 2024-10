Alison Sweeney se souvient de Drake Hogestyn et de son beau-père Days of Our Lives

Lorsque Soaps.com s’est entretenu avec Alison Sweeney cette semaine, elle et nous tous étions encore sous le choc de la perte de son mari de longue date. Les jours de nos vies son camarade Drake Hogestyn, décédé d’un cancer du pancréas à 70 ans le 28 septembre. « C’était une nouvelle dévastatrice pour nous d’apprendre que Drake était décédé samedi », a-t-elle déclaré. « Mais je n’ai pas été surpris par l’effusion d’amour pour lui et la réaction des fans. »

Hogestyn avait commencé à Les jours de nos vies en 1986, il jouait d’abord Roman Brady, puis — surprise ! — John Noir. (Revivez ses aventures ici.) Sweeney a été choisi pour incarner sa belle-fille Sami six ans plus tard. « C’est quelqu’un que je me souviens avoir rencontré dès mon premier jour sur le tournage, il m’a appris les ficelles du métier et nous a tous fait sentir chez nous », a-t-elle déclaré. «Toutes les personnes qui l’ont rencontré ou qui ont eu le plaisir de le rencontrer ont ressenti ce que j’ai ressenti au cours des dernières 48 heures.

« C’était un héros, un homme géant et merveilleux, généreux et attentionné avec chaque personne qu’il rencontrait », a-t-elle poursuivi. « Il était si gentil avec moi quand j’ai commencé en 1993. »

Peu importe ce qui se passait, Hogestyn avait un don enviable pour se concentrer et faire en sorte que tout le monde se sente vu. «Il vous a toujours accordé son attention, il vous a donné son temps, il vous a regardé dans les yeux, il vous a raconté une histoire drôle. Je connais les éléments clés de la conversation qu’il a eu avec vous, car c’est ainsi qu’il traitait tout le monde », a déclaré Sweeney. « Il a pris du temps, il s’est donné à toutes les personnes à qui il a parlé – on ne rencontre pas des gens comme ça tous les jours – et il y a toujours une bonne analogie avec le baseball là-dedans aussi. Toujours, toujours. Il va nous manquer.

