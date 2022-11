Alison Sweeney lance la saison des fêtes avec un nouveau film et partage le secret d’un mariage réussi

Alison Sweeney est la reine des films de vacances, et elle a expliqué à Fox News Digital pourquoi la saison est entièrement consacrée à l’amour et à la famille.

Sweeney joue dans le nouveau film Hallmark Christmas, “The Magical Christmas Village”, dans le rôle de Summer, qui se retrouve à vivre avec sa mère pendant les vacances. Avec l’aide de sa fille et de quelques figurines mystiques du village de Noël, la mère de Summer – interprétée par Marlo Thomas – se retrouve dans une romance magique.

“C’est un beau combo parfait entre une relation réaliste entre une mère et sa propre mère, et sa fille”, a déclaré Sweeney à Fox News Digital. “Ce sont trois générations de femmes qui vivent ensemble pendant les vacances, qui sont toujours une période difficile de l’année, puis un peu de magie de Noël entre en jeu et la relie à un intérêt amoureux potentiellement nouveau qui entre dans sa vie, alors elle avait besoin d’un peu magie pour la pousser dans cette direction.”

ALISON SWEENEY SE FAIT SAVOIR QU’ELLE GRANDIT À LA TÉLÉ ET N’EST PAS TENTÉE À HOLLYWOOD

Sweeney était ravie que Thomas joue le rôle de sa mère, affirmant que travailler avec elle était “un rêve devenu réalité” et que chaque jour sur le plateau avec elle était une “masterclass” de comédie. Thomas est surtout connue pour son rôle dans la sitcom “That Girl” dans les années 60 et 70.

“C’est un être humain spectaculaire”, dit Sweeney. “Totalement professionnelle, totalement inspirante, et puis aussi, en plus de tout le reste, elle est hilarante. Elle est la reine de la comédie pour une raison. Il y avait des moments où elle décomposait une scène ou restructurait un moment et tout le monde (c’est) juste la regarder travailler comme si nous avions une classe de maître sur la façon d’être drôle… Je suis tellement reconnaissante qu’elle ait accepté de faire ce film.”

Avant de s’associer à Hallmark, Sweeney avait participé au feuilleton télévisé populaire “Days of Our Lives” pendant 21 ans, quittant officiellement la série en 2014. Son premier film avec le réseau Hallmark est sorti en 2013, et elle est depuis apparue dans 20 films pour le réseau.

Après avoir quitté “Days of Our Lives”, elle était heureuse de “faire une pause et d’être à la maison avec (ses) enfants” et de prendre le temps de “développer le contenu (qu’elle) veut (s) faire partie de .” Depuis que Sweeney travaille de projet en projet maintenant, elle a plus de «temps d’arrêt» dont elle peut profiter.

Sweeney est mariée à son mari depuis 22 ans et attribue leur mariage durable au fait qu’il est un “gars fantastique” qui a une “carrière complètement différente” d’elle. Elle a également expliqué qu’ils faisaient tous les deux de leurs enfants une priorité.

“Nous sommes entrés dans le mariage vraiment honnêtes l’un avec l’autre sur ce que nous voulions de la vie et sur qui nous étions en tant que personnes, et même si nous étions tous les deux très jeunes, nous avons en quelque sorte grandi ensemble, et grandi ensemble, et appris ensemble et avons toujours respectueux les uns des autres, de nos différences et de nos différents parcours professionnels”, a expliqué Sweeney.

Un conseil qu’elle a partagé pour les nouveaux couples est de ne pas toujours rechercher les grands gestes de leurs partenaires et d’apprécier également les petits moments.

“Je dirais que les personnes nouvellement mariées ou en couple apprécient les petites choses”, a conseillé Sweeney. “Ce n’est pas ‘The Bachelor’. Vous n’avez pas besoin d’avoir un grand rendez-vous romantique avec des lumières scintillantes et une limousine et peu importe, ce n’est pas ce qu’est le mariage, ce n’est pas ce qu’est une relation.”

ALISON SWEENEY DEVIENT CANDIDE EN GRANDISSANT À HOLLYWOOD: “J’AI ÉTÉ VRAIMENT CHANCEUX D’AVOIR DES PARENTS SOLIDES”

Sweeney est heureuse d’avoir plus de temps avec ses enfants depuis qu’elle a quitté le monde du feuilleton télévisé, affirmant que “la partie la plus gratifiante” d’être parent, “c’est de voir votre enfant réussir” dans n’importe quoi, que ce soit à l’école ou dans quelque chose avec lequel il avait du mal pendant un certain temps.

Bien qu’elle veuille aider ses enfants à traverser les moments difficiles de leur vie, elle dit que “les voir traverser quelque chose et arriver à la fin” est “la plus fière (qu’elle) puisse jamais être”. Elle a ajouté que lorsque ses enfants sont heureux, elle est heureuse, mais lorsqu’ils sont tristes, elle est 10 fois plus triste.

“J’ai entendu quelqu’un dire un jour que la gamme d’émotions quadruple une fois que vous avez des enfants”, a expliqué Sweeney à Fox News Digital. “Ce sont les hauts les plus hauts et les bas les plus bas que vous n’aurez jamais ressentis, et vous ne savez même pas que vous manquiez de quelque chose jusqu’à ce que vous ayez des enfants et je pense que c’est certainement vrai. Quand vous avez des enfants, c’est le meilleur que vous ressentirez jamais , et aussi le pire.”

De plus, bien qu’elle aime passer plus de temps avec sa famille depuis qu’elle a quitté le monde du drame de jour, Sweeney est toujours aussi reconnaissante envers ses fans.

“J’ai tellement de chance chaque jour de rencontrer un fan de ‘Days of Our Lives’, et à quel point ils ont été fidèles et à quel point ils ont apprécié les scénarios et les personnages, pas toujours mon personnage, mais les personnages des autres, ” dit-elle. “Il en va de même pour les fans de Hallmark. Ils sont si fidèles. Ils adorent regarder ces films. Ils adorent les regarder encore et encore.”

REGARDEZ NOËL DANS LES SMOKIES EN LIGNE | NATION DES RENARDS

L’enthousiasme des fans est quelque chose qui permet à Sweeny de travailler dur et déterminé à continuer à publier du contenu de qualité pour eux. Cette éthique de travail est quelque chose qu’elle a appris en travaillant sur “Des jours et des vies”.

“Je travaille pour faire ces films de la même manière que je travaillais à” Days of Our Lives “, en pensant aux fans, en pensant au public, qu’est-ce qu’ils vont voir, que puis-je faire pour rendre ce moment mieux pour eux en tant que spectateur, et ce motif me permet vraiment de faire des films que les gens apprécient”, a déclaré Sweeney. “J’aime travailler, j’aime être occupé, j’aime avoir un personnage avec qui travailler et se concentrer et l’éthique de travail que vous apprenez en étant sur un feuilleton comme” Des jours et des vies “, c’est vraiment sain et bon pour vous.”

En plus de jouer dans “The Magical Christmas Village”, dans le cadre d’un nouveau contrat avec Hallmark, Sweeney agit également en tant que productrice exécutive, ce qu’elle a trouvé difficile car elle devait penser à tant d’autres détails tout en se concentrant également sur le fait de faire un bon travail d’acteur et faire passer l’histoire au public.

Alors qu’elle sentait qu’elle “jonglait constamment avec un tas de pensées différentes en même temps”, elle remercie sa co-vedette, Luke MacFarlane, de l’avoir gardée dans l’instant.

“J’ai eu tellement de chance que Luke MacFarlane travaille avec moi sur ce film pour jouer mon amour, et donc je pouvais vraiment me concentrer sur le jeu quand j’étais avec lui et me concentrer sur ça, mais littéralement à chaque autre moment de la journée, je je pensais à la production et aux neuf autres boulots que je devais faire”, a déclaré Sweeney.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

La productrice exécutive est peut-être un rôle relativement nouveau pour Sweeney, mais elle dit que c’est quelque chose qu’elle voulait faire depuis qu’elle était la fillette de 4 ans qui est montée sur le plateau de sa première publicité pour Kodak.

Elle se souvient avoir dit à son père à un jeune âge qu’elle voulait produire des films parce qu’elle s’était toujours « sentie comme une conteuse », même lorsqu’elle était petite fille. Elle a raconté l’histoire d’avoir organisé des “petits spectacles” avec son frère lorsque son père a ramené à la maison son premier caméscope.

“J’ai voulu jouer, j’ai voulu faire des films depuis que je suis petit”, a déclaré Sweeny. “J’ai voulu le faire toute ma vie et quand j’étais sur le plateau du premier film que j’ai produit pour Hallmark, j’ai appelé mon père et je me suis dit : ‘Je suis là, je fais vraiment de la pop’. et il était si fier de moi. J’ai toujours su que c’était pour moi, mais je ne savais pas que ça arriverait vraiment ! Je me pince encore.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

“A Magical Christmas Village” sera diffusé sur Hallmark Channel le 4 novembre.