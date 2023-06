Alison Steadman de Gavin et Stacey » secouée » et forcée de fuir la salle alors qu’un fan s’effondre pendant le spectacle en direct

Alison Steadman de GAVIN et Stacey a été « ébranlée » et forcée de fuir sa propre émission alors qu’un fan s’effondrait.

L’actrice bien-aimée, 76 ans, donnait une conférence sur sa carrière dans le showbiz, qui s’étend sur cinq décennies, à plus de 100 fans.

Cependant, l’événement a été plongé dans le chaos quelques minutes à peine lorsqu’un membre du public s’est effondré.

Les ambulanciers paramédicaux ont été appelés au spectacle à guichets fermés au bar du carbaret Crazy Coqs à Piccadilly alors qu’une femme âgée a subi un mini-accident vasculaire cérébral.

La masterclass d’acteur de 40 £ par billet a été arrêtée pendant que la femme était soignée avant d’être finalement annulée.

Alison a été visiblement secouée par l’épreuve et a été emmenée par des amis inquiets.

Un membre du public a déclaré: « Heureusement, un médecin était dans le public, mais les organisateurs ont appelé le 999 et une ambulance est arrivée sur les lieux en quelques minutes. »

Steadman est adorée par des millions de fans de Gavin et Stacey pour son rôle de Pam Shipman dans la série comique de la BBC.

Avant l’incident terrifiant, Alison a été interrogée pour savoir si James Corden avait l’intention d’écrire une autre série maintenant qu’il est de retour au Royaume-Uni.

Alison a déclaré qu’elle était tenue dans l’ignorance de tout plan en disant: «Je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas.

L’émission est revenue en 2019 pour un spécial de Noël unique qui a attiré un record de 18 millions de téléspectateurs.

Parlant précédemment de l’avenir de Gavin et Stacey, James a déclaré au Sun : « En vérité, Ruth et moi nous sommes rencontrés à Noël… et je sais que ce sera une déception, mais nous n’en avons pas parlé sous des formes qui grandissent.

«Nous avons parlé de qui nous avions parlé récemment de la distribution, mais c’était à peu près tout.

« C’est merveilleux que les gens aiment autant les personnages et chaque fois que je rentre chez moi et que je discute avec les chauffeurs de taxi, ils disent: » Vous vous êtes bien débrouillé « . C’est adorable.

«Mais maintenant, les gens ne veulent qu’un bon spectacle. je ne pense pas à [Smithy and Nessa’s future] jusqu’à ce que Ruth et moi soyons dans une pièce.

Pendant ce temps, le prochain grand rôle d’Alison est de jouer Betty, la grand-mère de Robbie Williams, dans son prochain biopic Better Man.

