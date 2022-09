La numéro 29 mondiale Alison Riske-Amritraj sera la tête d’affiche du simple lorsque le tennis international reviendra dans la ville avec l’Open WTA250 de Chennai à partir de lundi.

Alison, qui a atteint les pré-quarts de finale de l’US Open avant d’être battue par Caroline Garcia, sera la favorite dans un peloton qui comprend une poignée de joueurs du top 100. Alison vient de réaliser une bonne performance lors de la saison américaine sur les courts durs et sera impatiente de s’appuyer sur cela dans le pays de sa belle-famille. Elle est mariée à Stephen Amritraj, fils de l’ancien capitaine indien de la Coupe Davis Anand Amritraj.

Ayant bien joué pour améliorer son classement de l’extérieur 50 à 29 en 2022, l’Américaine espère bien terminer la saison et dans le top 20.

L’ancienne finaliste du Grand Chelem, la Canadienne Eugénie Bouchard, 28 ans, l’un des noms les plus populaires de la mêlée, devrait voler la vedette à condition qu’elle remporte quelques victoires.

Le retrait de la 17e mondiale, la Française Garcia, qui a perdu en demi-finale de l’US Open et d’Elise Mertens (n°33) en raison de problèmes d’horaire et d’une blessure respectivement, a privé le tournoi d’une certaine puissance de star et mettrait l’accent sur Riske- Amritraj et l’a mise en pole position pour ajouter à la collection de trois titres du WTA Tour.

La joueuse américaine ouvrira sa campagne contre la Russe Anastasia Gasanova et pourrait rencontrer la gagnante du match Arianne Hartono-Katie Swan au deuxième tour.

Le principal défi de la tête de série n ° 1 pourrait probablement venir de la tête de série n ° 2 Varvara Gracheva (Russie), Magda Linette (Pologne), la troisième tête de série et tête de série n ° 4 Tatjana Maria d’Allemagne, qui a atteint les demi-finales des championnats de Wimbledon.

Zoom sur Bouchard

L’ancienne finaliste de Wimbledon Eugénie Bouchard du Canada, qui est sur une piste de retour et a reçu une wild card dans le tirage au sort en simple, sera parmi les grandes attractions. Après avoir échappé aux projecteurs après quelques années fructueuses et une deuxième place à Wimbledon et une blessure l’année dernière. La Canadienne chercherait à remonter le classement (elle est actuellement n ° 968) et l’événement ici semble être l’un des petits pas.

Elle rencontre Joanne Zuger de la Suisse lors de son match d’ouverture et une bonne course ici pourrait renforcer sa confiance alors qu’il tentait de revenir là où elle appartenait il y a quelques années.

On peut s’attendre à ce que la vétéran belge Yanina Wickmayer, ancienne joueuse du top 20, pose un défi à la sixième tête de série chinoise Qiang Wang.

En double, le duo indien Sharmada Baluu et Riya Bhatia a reçu une wild card tandis que Raina a fait équipe avec Rosalie van der Hoek. Il faut voir s’ils peuvent remporter un certain succès dans l’événement.

Les joueurs indiens se heurtent à des adversaires têtes de série

Les deux Indiens du tableau principal du simple, avec des jokers de courtoisie, ont été tirés au sort pour affronter des têtes de série au premier tour. Alors que la meilleure joueuse du pays, Ankita Raina, rencontrera Tatjana Maria, Karman Kaur Thandi, deuxième classée, affrontera la Française Chloe Paquet, huitième tête de série.

Les deux auraient leur tâche découpée contre leurs adversaires. Raina, qui a fait il y a quelques semaines la finale d’un événement ITF en Grande-Bretagne, doit faire de son mieux pour entretenir tout espoir de surprise contre l’expérimentée Maria, mère de deux enfants, qui a bien joué pour atteindre les demi-finales à Wimbledon.

Thandi face à Paquet, classé en dehors du top 100, aura à cœur de tirer le meilleur parti de la wild card et de faire un bon show.

Matchs clés du premier tour : Alison Riske-Amritraj (X1) contre Anastasia Gasanova, Qiang Wang (X6, Chine) contre Yanina Wickmayer, Magda Linette (X3) contre Moyuka Uchijima, Chloe Paquet (X8) contre Karman Kaur Thandi, Tatjana Maria (X4 ) contre Ankita Raina, Varvara Gracheva (X2) contre Qualifier.

