Alison Riske-Amritraj en tête de la liste des inscrits en simple pour le tournoi Chennai Open WTA

La numéro 29 mondiale des États-Unis, Alison Riske-Amritraj, est en tête de la liste des inscrits pour l’épreuve en simple du tournoi international de tennis WTA 250 Open de Chennai qui se tiendra ici du 12 au 18 septembre.

Outre Riske-Amritraj, la liste des acceptations directes pour l’événement en simple comprend la Belge Elise Mertens, qui possède des titres en double du Grand Chelem, la Française Caroline Garcia, championne en double à l’Open de France cette année et Tatjana Maria d’Allemagne.Riske-Amritraj est marié à Stephen Amritraj, fils de l’ancien India Davis Cupper Anand Amritraj.

Maria, mère de deux enfants, avait accaparé la vedette à Wimbledon plus tôt cette année en atteignant les demi-finales pour la toute première fois à sa 47e tentative. Elle était sur une piste de retour après la naissance d’une deuxième fille. Selon un communiqué de presse publié ici, la WTA a annoncé les noms de 21 acceptations directes. Le tableau principal du simple comprend 21 acceptations directes, une exemption spéciale, quatre wild cards et six qualifiés.

